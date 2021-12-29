Об этом сообщает официальный сайт ОПЗЖ.

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За этот год Президент Украины Владимир Зеленский закрыл пять оппозиционных телеканалов, связанных с оппозицией и председателем Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ‒ ЗА ЖИЗНЬ Виктором Медведчуком. И дело тут не в том, что эти медиа позволяли себе конструктивную критику в адрес действующей власти и самого Зеленского.

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Парламентарий обратил внимание на то, что телеканалы экс-президента Петра Порошенко также критикуют действующую власть, но ни сами СМИ, ни работающие там журналисты не подвергаются давлению и преследованию.

«Не в критике дело. Разве порошенковские телеканалы "Пятый" или "Прямой" мало критикуют Зеленского? Разве они не оскорбляют его в своих эфирах? Но, как видите, ни один из них не закрыт. Ни к одному из них СНБО не применил никаких санкций, как, впрочем, и к их хозяину, которого сам Зеленский неоднократно называл олигархом и преступником. Как думаете, почему? Да потому, что ZIK, NewsOne, "112 Украина", "Перший незалежний" и UkrLive – это оппозиционные телеканалы, ориентированные преимущественно на русскоязычное население страны и представляющие телезрителям альтернативную, отличающуюся от официальной точку зрения», – убежден Кузьмин.

Нардеп подчеркнул, что, в отличие от других телеканалов, эти оппозиционные медиа призывали к миру, нормализации отношений с соседями, отказу от попыток превратить Украину в «анти-Россию» и к пересмотру основных принципов внутренней и внешней политики нашего государства.

«Они последовательно выступали против попыток переписать нашу историю, разделить украинцев на "правильных" и "неправильных", осуждали возрождение фашизма и нацистской идеологии. Они критиковали власть, вскрывали ее недостатки, изобличали преступления действующего режима, смело и беспощадно боролись за права человека, свободу слова и равенство всех перед законом», – отметил политик.

Ренат Кузьмин напомнил, что, несмотря на то что эти телеканалы упорно называли «пророссийскими», их популярность постоянно росла, что, по мнению парламентария, красноречиво демонстрирует реальное отношение украинцев к событиям на Майдане и российско-украинскому конфликту.

«Недавняя социология КМИС прогнозируемо показала, что 40% населения Украины, несмотря на оголтелую бандеровскую пропаганду, по-прежнему хорошо относятся к северному соседу. Теперь вам понятно, какие телеканалы и за что были уничтожены Зеленским? Дело в том, что и Порошенко, и Зеленский исповедуют одну и ту же идеологию, они преследуют одну и ту же цель. Вся их деятельность направлена на превращение Украины в "анти-Россию", уничтожение всего русского, выдавливание из нашего сознания исторической памяти о наших героях, былых свершениях и победах, замену традиционных православных ценностей на чуждую нам неолиберальную бесовщину», – убежден парламентарий.

По его мнению, на этом фоне все так называемые мирные инициативы власти, якобы шаги по урегулированию конфликта на Донбассе, а также домашний арест Медведчука, из которого Зеленский и его команда пытаются сделать заложника для ведения переговоров с Владимиром Путиным, только минимизируют шансы на личную встречу президентов Украины и России.

«Как думаете, после всего этого Путин примет предложение Зеленского и согласится на личную с ним встречу? Как думаете, а Козак будет встречаться с Ермаком после этого? Как думаете, такое поведение Зеленского ‒ это и есть ответ Запада на ультиматум Путина о гарантиях безопасности? И что тогда будут обсуждать США, НАТО и Россия 10 и 12 января 2022 года? А может, Украиной руководят просто психически больные люди и этим все объясняется? Но тогда что делать нам, украинцам? Как реагировать на все это?» – задается вопросом Ренат Кузьмин.