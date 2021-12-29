Политолог Михаил Чаплыга отреагировал у себя в Фейсбук на закрытие телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний".

Об этом пишет сайт 112 Украина. Материал публикуется как мнение. Редакция может не соглашаться с мнением автора. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

Интересное ГКЧП намечается.

Сперва запускают утку в СМИ о переносе СНБОУ на 30-е число, мотивируя якобы новыми множественными вопросами... А потом "внезапно" вводят указ по решениям сегодняшнего СНБО, которое якобы перенесли.

Я далек от мысли, что этот спектакль разыграли для народа. Такие вещи делают исключительно для своих и тех, кто в теме. Т.е. по факту ГКЧП.

Сказать, что я удивлен, - не сказать ничего. Я ожидал закрытия телезоопарка АХ какого "инвестора" в рамках борьбы с олигархатом... каналов Порошенко... Но нит. И у Порошенко, и у олигархов все "в шоколаде". И теперь, я думаю, сложно будет обосновать "логику" особенно в отношении трудового коллектива ПН и Шуфрича - главы профильного комитета!

Кстати... Внезапно закрыв именно те каналы, вы попали в "просак": объявив войну "олигархам" и вжарив повторно по тем каналам, вы всей стране показали, что реальной оппозицией является Медведчук.

Медведчук, думаю, переживет такой ваш выстрел себе в ногу, а вот вам будет сложно. Сложно рассказывать о борьбе с олигархами, а не оппозицией и свободомыслием.