Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук незаконно находится под домашним арестом более 6 месяцев, в связи с этим "ОПЗЖ" будет обращаться за разъяснением в Верховный суд Украины.

Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", заслуженный юрист Украины Григорий Мамка, пишет 112.ua. Материал публикуется как мнение. Редакция может не соглашаться с мнением автора. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

"На данный момент после этой публикации, после этого заявления мы будем обращаться в Верховный суд. Пусть же нам расскажут и разъяснят сроки. Если мы их понимаем, а правоохранительная система не понимает, тогда нужно правоохранительную систему забывать, что она существует и называть вещи своими именами, что сейчас правоохранительная система является полностью ручным механизмом управления со стороны Офиса президента и используется только для политических каких-либо мотивировок или преследования и больше ничего", - отметил политик.

Григорий Мамка, отметил, что, по его мнению, конечная позиция относительно незаконного политического преследования лидера оппозиции будет рано или поздно принятая, а именно - закрытие уголовного производства и удовлетворение иска Виктора Медведчука к правоохранительным органам и взыскание с государства причиненных ему убытков.

"Почему я так считаю? Необходимо все-таки понять, что, если есть уголовно-правовой характер совершения действий - Уголовно-процессуальный кодекс, тот механизм, который предусматривает, каким же образом привлекать к ответственности за те или иные действия, если нарушение со стороны одного Кодекса уголовно-процессуального существует, оно задокументировано или установлено - эти доказательства считаются или недействительными, или не воспринимаются судом. Точка. Если они не воспринимаются - однозначное закрытие уголовного производства или оправдательный приговор. Рано или поздно эта история наступит и это правовое решение будет принято с участием Международного суда или с участием наших судей, но это явно очевидные вещи.

Уголовное производство, которое существовало, проводились какие-то мероприятия, установлены пленки и оно на данный момент, обратите внимание, закрыто. Из этого уголовного производства по политической мотивированности в отношении Виктора Медведчука выделилось уголовное производство и предъявлялось первое подозрение Виктору Медведчуку. Прошло время, закончили досудебное следствие, мера пресечения по закону - статьей 181 Уголовно-процессуального кодекса - закончилась полгода и власть, которой уже не понятно, что им делать дальше, выделила из этого уголовного производства новое, где предъявили новое подозрение и пошли на новое избрание меры пресечения. У меня вопрос в правоохранительные органы: а каким же сроком будут отсчитываться сроки? Если кто-то считает, что выделение материалов и внесение новых сведений - это новое производство, то они ошибаются", - пояснил политик.

Он подчеркнул, что в подобных ситуациях, нельзя спекулировать расследованием уголовных производств в политической плоскости.

"Поверьте, за это будут рано или поздно отвечать и это тот случай, когда наступит ответственность. И когда полгода закончилось, вносится новое уголовное производство и по новому производству избирается мера пресечения. Понятна позиция по закону о том, что можно избирать меру пресечения, но не в выделенных уголовных производствах, но не сверх уже прошедшего срока. Необходимо все-таки различать... Поверьте, этот кубок будет раскручен и будут отвечать все, кто дал команду и кто ее выполнил. Эта история будет первой и показательной", - сказал Мамка.