Об этом пишет сайт ОПЗЖ.



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Обвинения против экс-президента Петра Порошенко практически такие же, как и те, что выдвинуты в отношении председателя Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ‒ ЗА ЖИЗНЬ Виктора Медведчука. В деле Порошенко есть даже целые параграфы, идентичные по своему содержанию обвинениям в деле Медведчука. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко в эфире телеканала UkrLive.

Как отметил парламентарий, Порошенко, поняв, что ему будет предъявлено подозрение, покинул страну. В свое время именно этого ожидала власть от Медведчука. Но, вопреки этим ожиданиям, председатель Политсовета ОПЗЖ остался в Украине и продолжает доказывать свою невиновность в суде.

«Придумали репрессии, придумали меру пресечения на ровном месте в расчете на то, что Медведчук, как сейчас Порошенко, покинет страну и убежит. Не убежит Виктор Владимирович, он сказал, что это его гражданская позиция. Он, как лидер партии, не может даже думать об этом при наличии политического преследования относительно ОПЗЖ и него самого», – сказал Нимченко.

Нардеп отметил, что дела Медведчука и Порошенко практически ничем не отличаются, отличается только реакция самих политиков на обвинения в свой адрес.

«Воображению прокуроров, как и наглости, нет предела. Не предъявлены достоверные доказательства, которые имеют значение для дела Виктора Владимировича Медведчука. Вижу, что в деле Порошенко даже целые параграфы идентичны по своему содержанию. Медведчука обвиняют в том, что он якобы совершил где-то с каким-то лицом ‒ в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время. То же самое слышал и в деле Петра Порошенко. Кто будет отвечать за неконституционные действия со стороны следствия и прокуратуры, которая в силу Конституции Украины обязана контролировать ход досудебного расследования?» – подчеркнул Василий Нимченко.

Политик также напомнил, что уголовное преследование Медведчука началось еще в мае этого года и продолжается по сей день, невзирая на то, что в этом деле нарушаются все мыслимые нормы УПК Украины.

«Еще в мае 2021 года начались политические репрессии против Медведчука, чтобы запугать его. Было вынесено в суд на рассмотрение это надуманное подозрение. Им ничего не оставалось, как изолировать Виктора Владимировича от его деятельности, от перемещения, от встреч, от исполнения своих обязанностей народного депутата. Он вскрыл ящик Пандоры, помешав разворовыванию государственных средств. Никто не мог это стерпеть со стороны власти, и начались политические репрессии. Чтобы их и дальше продолжать, нарушают все нормы Уголовного процессуального кодекса. Речь идет об ограничении конституционных прав», – подчеркнул парламентарий.

По мнению Нимченко, в сложившейся ситуации возможен лишь один законный вариант развития событий: вернуть все в фарватер соблюдения Конституции и уголовного процессуального законодательства.

«Правоохранительная система сбилась, запустив маховик политических репрессий только против одного человека ‒ лидера ОПЗЖ Виктора Владимировича Медведчука. Достаточно прочитать статьи 141, 181 Уголовного процессуального кодекса, чтобы увидеть: максимальный срок ограничения свободы в период досудебного следствия в отношении лица, признанного подозреваемым, не может превышать в общей сложности 6 месяцев. Вообще обычно арест лишь на 2 месяца, но если есть обстоятельства, указывающие, что лицо может помешать следствию, запугать свидетелей или покинуть страну, то срок может быть продлен до 6 месяцев. А у нас что? С мая это продолжается. В результате идет издевательство над человеком, которому незаконно дали статус подозреваемого, чтобы заставить покинуть страну. Именно на это был расчет ‒ чтобы вынести заочно приговор. Но это не получится, потому что Виктор Владимирович продолжает придерживаться своих гражданских принципов», – подчеркнул Василий Нимченко.

Также нардеп указал на то, что, несмотря на пребывание под домашним арестом уже более полугода, несмотря на санкции, уголовное и политическое преследование, Виктор Медведчук входит в топ-5 самых влиятельных и популярных политиков Украины.

«Что касается рейтингов политиков, то Виктор Владимирович на 5-м месте, и это при том, что он, по сути, арестован, лишен права вести свою политическую и государственную деятельность. Уничтожить нашу политическую партию у них не получится ‒ я не верю, я уверен», – заявил Василий Нимченко.