Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что по уголовному делу против Виктора Медведчука не будет обвинительного приговора, потому что официальных записей его разговоров не существует.

Как сообщает сайт «Народная правда» об этом народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин заявил в интервью Елене Бондаренко и VESTI. Материал публикуется как мнение. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

Служба безопасности Украины при попустительстве высшего политического руководства страны превратилась в организованную преступную группу, которая по заказу власти фабрикует уголовные дела в отношении неугодных. СБУ незаконно использует неучтенную технику для прослушивания телефонных переговоров иностранных послов и украинских политиков.

Парламентарий отметил, что записи производятся с помощью комплексов по перехвату телефонных переговоров, которые были закуплены за неучетнные деньги.

«Эти комплексы не были поставлены на бухгалтерский учет службы. На этом неучтенном оборудовании до сих пор незаконно работают штатные сотрудники СБУ. С помощью этих комплексов они незаконно прослушивают и послов, и депутатов, и прокуроров, и судей, а также по заказу тех, кто платит, прослушивают чьих-то любовников, любовниц, следят за родственниками, соседями, конкурентами по бизнесу, а записи продают», – рассказал Кузьмин.

Народный депутат напомнил, что в 2016 году Украине чудом удалось избежать международного скандала, когда СБУ изобличили в прослушивании посла Германии.

«Тогда скандал с большим трудом замяли. Так вот, СБУшники на этих неучтенных комплексах прослушивают всех. Я не удивлюсь, если и посла США, и посла ЕС тоже. Потом сотрудники СБУ отслушивают ВСЕ эти разговоры и неинтересные им уничтожают, а интересные сохраняют в соответствующих файлах на определенных носителях. На каждого политика собираются такие файлы. Много лет. И вот, когда кому-то захочется посадить кого бы то ни было, СБУшники поднимают эти файлы, нарезают необходимые моменты, компонуют их в один файл и выдают за нужный разговор. Повторюсь, все это абсолютно незаконно и даже преступно», – акцентировал парламентарий.

Ренат Кузьмин уверен, что дело против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука фабриковалось именно с помощью таких незаконных записей.

«Возьмем, к примеру, дело Медведчука. Оно сфабриковано от первой до последней страницы. Все доказательства его вины базируются на неких записях его телефонных переговоров, сделанных, якобы, в рамках контрразведывательной деятельности СБУ. Так, во всяком случае, заявили на брифинге руководители СБУ и ГПУ. На самом деле никаких официальных записей разговоров Медведчука не существует. СБУшники по заказу власти просто подняли из архивов файлы по Медведчуку, собранные, повторюсь, незаконно с помощью неучтенных комплексов, слили их некому журналисту, а тот слил их в Интернет. Каким-то чудесным образом после их обнародования сразу же было возбуждено уголовное дело в отношении Медведчука и эти «пленки» перекочевали из Интернета в уголовное дело и были выданы СБУшниками, как «пленки», полученные ими в результате законных контрразведывательных мероприятий», – рассказал политик.

Также он добавил, что ни разрешения суда на прослушку, ни ходатайства прокурора об этом в деле нет, потому что их не существует в природе.

«Получается, дело Медведчука, а теперь еще и дело Порошенко, базируется на таких «пленках», не имеющих никакого отношения ни к уголовному процессу, ни к контрразведывательной деятельности. Поэтому по делу Медведчука никогда не будет обвинительного приговора. Оно и в суд никогда не будет направлено. Прокуроры, которые сегодня пытаются это дело хоть как-то сформировать, отчетливо понимают, что оно развалится в суде. СБУшники будут изобличены в преступной деятельности, а следователи – в фабрикации доказательств. Руководители СБУ, ГПУ и ГБР окажутся на скамье подсудимых. Скандал на весь мир похоронит власть Зеленского», – констатировал Ренат Кузьмин.



