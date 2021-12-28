Российский политолог Юрий Подоляка рассмотрел вопрос о снижении в украинском обществе рейтингов пророссийских политических сил, которые ещё несколько месяцев назад выглядели довольно серьёзными.

Своё мнение он высказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Рейтинг политической силы зависит от её присутствия в информационном пространстве. Рейтинги ОПЗЖ и других подобных партий упали к лету, и сейчас они остаются на том же уровне. В политике поддерживать другую сторону фронта – это, как минимум, глупо, а ОПЗЖ именно это и делает. Пусть даже Россия официально не заявляет о себе как о стороне конфликта. Кроме того, нужно учитывать информационный купол, под которым сейчас находятся соответствующие политические силы. А тот, кто контролирует этот купол, во многом контролирует информационное пространство. Сейчас эти партии лишились информационных ресурсов. Рейтинг ОПЗЖ упал, но рейтинг других пророссийских организаций – например, партии Шария – не вырос, да и не вырастет. Она как сидела на своих трёх процентах, так и будет сидеть», - считает Юрий Подоляка.

По его мнению, для того, чтобы эта партия могла повысить свой рейтинг, она должна структурироваться и обрести нормальную команду.

«С другими партиями ситуация ещё более сложная. Например, партию «Наши» в России не считают пророссийской – её считают умеренно националистической. В Украине такой взгляд может показаться смешным, однако так оно и есть», - отмечает Юрий Подоляка.

Как сообщает Politeka, ранее он спрогнозировал эволюцию российской правящей партии.

Также Politeka сообщала, что, по словам Подоляки, в России привыкли к противостоянию с Европой.