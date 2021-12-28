Об этом со ссылкой на AgoraVox пишет 112.ua.

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Председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку в мае 2021 года было официально предъявлено обвинение в государственной измене без веских доказательств с целью нейтрализовать оппонента, опасного для действующего президента Украины Владимира Зеленского.

В октябре 2021 года, сразу после публикации "досье Пандоры", раскрывающего махинации Зеленского в офшорах, Медведчуку были предъявлены новые обвинения в поставках угля в Украину двумя республиками Донбасса (ДНР и ЛНР - Донецкая и Луганская народные республики) в 2014-2015 гг. Совпадение дат заставило некоторые украинские СМИ, такие как Страна, заявить, что это дело было отвлекающей попыткой заставить людей забыть про документы "Пандоры".