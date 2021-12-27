Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ неоднократно обращалась к западным коллегам с просьбой прокомментировать дела против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом сообщает сайт 112.

Лавров напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский шел на выборы с прогрессивными принципами, призывами освободить народ от олигархов, соблюдать права русских и других национальных меньшинств и самое главное, принести мир на Донбасс.

"Этот же Зеленский ничем особо не отличается от Яценюка. Когда Яценюк, будучи премьером, поехал за границу какую-то проволоку колючую натягивал, ров какой-то начинал и про который потом все забыли. И он так походя назвал жителей провозглашенных республик, он сказал про них "нелюди". Сейчас Владимир Зеленский, давая одно из своих интервью, о них отозвался, как "ну, это особи". А чуть раньше он же, президент Украины, достаточно эмоционально заявил, что, если кто на Украине ощущает себя русским, валите в Россию. Это же было произнесено. И ни единый деятель на Западе ни в одной европейской столице, ни в США и нигде больше, не прокомментировал это возмутительное высказывание", – сказал Лавров.

Он также отметил, что Зеленский, в принципе, "большой демократ".

"Потому что анализ, который делают наблюдатели за украинской жизнью, в общем-то отмечают то, что он ведет войну и против олигархов, приняв закон беспрецедентный, который позволяет политическими решениями разбираться с оппонентами справа. И одновременно, от оппонентов слева – от Медведчука. Мы, кстати, неоднократно обращались к нашим западным коллегам с просьбой прокомментировать все эти дела. А комментарии забавные", – добавил Лавров.