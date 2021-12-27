Об этом пишет 112 со ссылкой на американское издание 24 Hours World. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованые сторонними информационными ресурсами.
Журналисты напоминают слова политика, который заявил, что суд должен был отказать в удовлетворении апелляции, как обвинению, так и защите, так как мера пресечения в виде содержания под домашним арестом не может применяться более шести месяцев, которые истекли в ноябре.
"Уголовное преследование в отношении меня является незаконным, обвинения и аргументы, которыми пользуется сторона обвинения, высосаны из пальца и являются недопустимыми. В соответствии с процессуальным законодательством мера пресечения избрана незаконно, продлена незаконно", — объяснил Медведчук свою позицию журналистам после заседания суда.
Политик также заявил, что преследование в отношении него является политически мотивированным, а ситуация в стране имеет признаки диктатуры.
"У нас уже есть все признаки преступной диктатуры, которая внедрена властью, это я утверждаю как человек, являющийся специалистом в области права, государственного строительства и государственного управления", — сказал Медведчук.
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Ранее в тот же день Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест политика по делу о поставках угля из Донбасса. Суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Постановление обжалованию не подлежит", – пишут американские журналисты.