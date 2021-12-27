Такое мнение высказал блогер Кирилл Киквидзе, пишет 112.ua. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

Интересная, конечно, получилась история, в которой Порошенко, сверкая пятками, бежал за границу еще до того, как ГБР смогла вручить ему подозрение в госизмене по так называемому "угольному делу". Я бы сказал, драматическая. Прямо перед новогодними праздниками Порошенко со своей женой Мариной, которая, к слову, сейчас еще депутат Киевсовета, умчались в "неотложную международную командировку". Ни много, ни мало – практически на целый месяц.

И хоть Порошенко "обещал вернуться", у Зеленского ему намекнули, что это возвращение вовсе необязательно. Поэтому Порошенко в поисках "европейской солидарности" пытается наладить хоть какие-то контакты и сыскать заступничества среди своих экс-коллег в Европе и на Западе, но пока – тщетно. Максимум на что они расщедрились – через послов "выразить обеспокоенность", от которой пятому президенту ни холодно, ни жарко, а суды в Украине – продолжают маячить на горизонте.

Так и остается ему сидеть в соседней Польше, пока не выпрут. И о чем нам это говорит? Да о том, что Порошенко признает свою неспособность дать отпор кварталовской власти. В отличие от Виктора Медведчука, против которого уже почти год назад СНБО ввела незаконные санкции и начала уголовные дела, но он продолжает оставаться в стране. Более того – его адвокаты ведут упорную борьбу в судах, а закрытие этих "дел" - всего лишь вопрос времени.

Конечно же такое развитие событий еще сильнее драконит Зеленского. Он же надеялся, что Медведчук, как и Порошенко, при любой возможности убежит, к примеру, в ту же России. А оппозиционер остался, и борется, и в борьбе этой побеждает – это совершенно не в ходило в планы Зеленского. Из-за этого на Банковой понятия не имеют, как теперь можно "аккуратно" выйти из ситуации с лидером ОПЗЖ. Сейчас до Зеленского доходит, что после истечения его срока через два года – за такой произвол с санкциями и узурпацией власти тоже придется ответить перед законом.

И пускай Порошенко в своих варшавских видеообращениях передавал сигналы Зеленскому, что, мол, "любой ценой надо объединиться против общего врага", намекая что готов "порешать" закрытие дел против него, после побега, шансов достойно выйти из этой ситуации у него нет. Не хватило у него, как у Медведчука, опыта и внутреннего стержня – доказывать свою правоту не выезжая из страны. Теперь, очевидно, мы с вами будем наблюдать за медленными политическими похоронами Порошенко.