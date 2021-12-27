В случае внеочередных парламентских выборов в новый состав украинского парламента прошло бы 6 партий, а наибольшее количество голосов получили бы "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом говорится в исследовании, проведенном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 22-25 декабря 2021 года, опубликованном в издании Eutoday, пишет 112.ua.

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По результатам опроса, ответы респондентов на вопрос "Как бы вы проголосовали, если выборы в Верховную Раду Украины проводились в это воскресенье?" распределились следующим образом: "Слуга народа" - 18,1%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 16,7%, "Европейская солидарность" - 16,2%, "Батькивщина" -10,8%, "Разумная политика" - 6,2%, "Сила и честь" - 5,3% (среди тех, кто примет участие в голосовании и определился с выбором). Остальные партии не преодолевают 5-процентный барьер.

Фото из открытых источников

На вопрос о том насколько Владимир Зеленский справляется со своими обязанностями на посту президента Украины большинство респондентов указало вариант "Справляется плохо" (68,6%). При этом только 6,1% опрошенных заявили о том, что Зеленский со своими обязанностями "справляется хорошо".

Фото из открытых источников

Подавляющее большинство респондентов уверено, что в результате расследования на основе документов Pandora Papers репутация украинской власти в мире ухудшится. По сравнению с предыдущим исследованием, этот показатель вырос с 67,7% до 72,3%. Противоположное мнение высказали 1,0% опрошенных.

Фото из открытых источников

Также 55,6% респондентов уверены в том, что результаты расследования на основе документов Pandora Papers приведут и к падению рейтинга Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" в Украине. В ноябре количество таких ответов составляло 52,5% от общего числа опрошенных.

Фото из открытых источников

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 22-25 декабря 2021 года. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2,010 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.