На большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ожидаемо затронул тему преследования в Украине лидера оппозиции Виктора Медведчука. Путин в очередной раз дал понять украинскому руководству, что, пока в Киеве будут прислушиваться к радикалам, а не к здравому уму, пока Зеленский не повернет в сторону мира, как он обещал украинцам перед выборами, пока Медведчук будет сидеть под домашним арестом и под санкциями, никаких контактов с этой властью из России не будет.

Об этом пишет в своем блоге на сайте 112 журналистка Ульяна Медвецкая.

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"Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире… президент Зеленский… подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как в Украине говорят, "нациков"… В чем проблема для нас? Мы же хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной. Мы идем практически на все, но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством? С учетом того, что они делают практически невозможное, но мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить хорошие отношения с Россией. Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит законам, Конституции Украины, или просто убийство на улице", — сказал Путин.

Под "этими силами" Путин подразумевает Медведчука, который выступает за восстановление экономического сотрудничества Украины и России — в интересах граждан нашей страны, и это записано в программе партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

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"Это единственный путь сегодня обеспечить энергетическими ресурсами, обеспечить нормальные условия жизни людей. Пока ситуация кризисная, она безвыходная, как мы видим, для власти. Потому что власть не ищет и не предлагает пути выхода из этого кризиса. Наша партия это предложила и продолжает настаивать: мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить наших людей и создать им нормальные условия жизни", — отмечал Виктор Медведчук.

"Украина, к сожалению, являлась и является импортозависимой страной, потому что мы зависимы на 75–80% от других стран мира. В том числе и от Беларуси, и от России, и от многих других. У нас не хватает для собственного потребления и обеспечения нормальной жизни наших граждане угля, электроэнергии, а на сегодняшний день не хватает газа. Все, что происходит в стране, как раз происходит из-за того, что власть является профессионально непригодной — которая не может найти пути разрешения этой ситуации", — уверен Медведчук.

Итак, с Зеленским Путин вести дел не будет. А раз так, то Украине не стоит ждать от России никаких подвижек по Донбассу, по газу, углю, электроэнергии. Фактически желание Зеленского держаться за власть любой ценой и устранить Медведчука поставило страну на грань экономического коллапса. Украинцы из своих карманов оплачивают дорогущий газ и прочие тарифы, переплачивают за товары из-за того, что промышленность еле дышит, многие сидят без работы — все из-за обмана Зеленского. Приходил он в президенты с одними обещаниями, которые реально могли бы спасти Украину, а заканчивает как слабоумный диктатор, которые свои интересы ставит выше государственных.

Сейчас "патриоты" прибегут и скажут: "Да что там ваш Путин, мы идем в Европу". Да, в своих мечтах мы идем в Европу. Потому что в реальности Европа говорит Зеленскому то же самое, что и Путин. На днях руководители стран ЕС потребовали от Зеленского освободить Медведчука и прекратить внесудебную расправу над оппозиционными СМИ в Украине. Уже и в Евросоюзе поняли, что Зеленский завел Украину в тупик, на дно.

На прошедшем неделю назад саммите Восточного партнерства в Брюсселе европейские лидеры выдвинули Зеленскому ультиматум — санкции СНБО против оппозиционных СМИ несправедливы и их нужно отменить, а Медведчука — освободить из-под домашнего ареста.

Как неудобно получилось — Путин требует освободить Медведчука, и Европа требует того же. Наверное, потому, что преследование лидера ОПЗЖ абсурдно настолько, что смотреть на него с закрытыми глазами не получается.

Зеленского поставили перед фактом с обеих сторон — или отпускай Медведчука, или Вова, прощай, Вова прости, нам с тобой не по пути. И нам всем с ним не по пути. Украине нужен лидер, который бы выстраивал разумную и прагматичную политику во всех направлениях — с Европой, Россией, США, Китаем, Ближним Востоком. Потому что наша экономика нуждается в этом. Мы погибнем как страна, нас задушат, если мы и дальше будем колонией Запада. Кто выступает за многовекторную прагматичную политику? Медведчук. Значит, всей стране нужно, чтобы он смог участвовать в политической жизни Украины. И не просто участвовать — лучше привлекать Медведчука уже сейчас налаживать отношения с Россией. И посмотрите, Европа не просто не будет против, Европа будет только ЗА, потому что все уже устали от такой Украины.