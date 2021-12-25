Экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что президенту Владимиру Зеленскому придется отвечать за незаконные решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), касающиеся введения санкций в отношении украинских граждан и запрета работы телеканалов.

Об этом сообщает 112ua.tv.

Ранее СНБО Украины на заседаниях неоднократно вводил санкции против граждан страны. Под санкции, среди прочих, попали и депутаты Верховной Рады от фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак. Будучи спикером, Разумков не поддерживал введение санкций против граждан Украины, так как считал, что Совет национальной безопасности и обороны не может выполнять функцию суда.

"К примеру, решение СНБО. Я прямо говорил президенту, что это не по закону и это будет его личная ответственность. Не СНБО. А его все убеждали, что ответственность будет общая. Это неправда. Ответственность – тех, кто ставит подпись. Совет национальной безопасности и обороны будет ходить на допросы 100%. Поверьте мне, пройдет время – все пойдут на допросы. Не под стенограмму некоторые члены СНБО говорят, что некоторые решения не соответствуют закону. И дают объяснение почему", – сказал Разумков в интервью изданию "Левый берег".