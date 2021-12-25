2021 год в Украине запомнится не громкими победами и достижениями, а громкими провалами власти во главе с президентом Зеленским.

Об этом пишет сайт Скептик.

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В уходящем году Зеленский многократно нарушал законы и Конституцию, использовал правоохранительные органы для подавления оппозиции, не достиг никакого прогресса по Донбассу, допустил рост тарифов и цен, провалил кампанию вакцинации населения и закрывал глаза на пугающие масштабы коррупции, став частью коррумпированной системы.

Репрессии против оппозиции и закрытие неугодных СМИ

Похоже, главной целью Зеленского в уходящем году было усиление личной власти. Мы увидели решительные, но провальные попытки Зеленского убрать из политики Виктора Медведчука – одного из самых опытных и авторитетных политиков Украины, народного депутата Украины, главу политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», партии, которая единственная предлагает реальную альтернативу нынешнему политическому курсу. У Медведчука вторая по величине фракция в Раде, а после следующих выборов она, вероятно, будет первой. На местных выборах ОПЗЖ победила в шести регионах, став самой популярной всеукраинской политической силой. Зеленский решительно показал, что такая конкуренция ему не нужна.

Почуяв угрозу после того, как ОПЗЖ вышла на первое место в партийных рейтингах, без решения суда и в нарушение закона против Медведчука СНБО и Зеленский ввели незаконные санкции. Позже правоохранительные органы по указке Банковой сфабриковали два уголовных дела против политика, в результате чего Медведчук оказался под домашним арестом. Как и в случае со СМИ, каких-либо конкретных доказательств против Медведчука не предоставили.

Совет нацбезопасности и обороны в этом году стал органом с несвойственными ему полномочиями. Помимо санкций против граждан Украины, вопреки Конституции под удар попали оппозиционные Зеленскому СМИ. СНБО незаконно запретил вещание телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а вещание канала «Перший Незалежный», созданного журналистами, было прекращено по звонку из СБУ через час после выхода в эфир. Незаконные санкции были введены против изданий «Страна.юа» и «Шарий.нет». Адекватных причин для этого не было: только пустые обвинения и никаких доказательств.

Со временем стало ясно, что дела против лидера оппозиции в судах разваливаются, поскольку никаких доказательств против Медведчука нет. Защита политика разбила аргументы обвинения, суды отказываются отправлять Медведчука под арест, чего добивается Зеленский. Более того, 18 октября 2021 года Печерский районный суд города Киева даже обязал ГБР зарегистрировать уголовное производство в отношении трех экспертов СБУ, которые сфабриковали экспертные заключения против Медведчука.

«То, что судьи тянут с принятием решения, – это сигнал президенту о том, что они его не поддерживают. В ином случае достаточно было бы одного, максимум двух заседаний, чтобы принять нужное президенту решение. Офис президента, Служба безопасности Украины не предоставляют каких-либо документов, вменяемых доказательств и обоснований для введения санкций. И суд использует это для затягивания процесса в надежде, что все, может быть, каким-то образом само разрешится, произойдет очередная смена власти и тогда суд сможет спокойно принимать законные решения», — комментирует адвокат Ростислав Кравец.

Впрочем, Медведчук за этот год стал только сильнее. Во-первых, рейтинг партии и его лично неуклонно растет. Во-вторых, стразу три украинских издания в конце года поставили лидера ОПЗЖ в первую десятку самых влиятельных политиков страны. «Вести» и «Телеграф» — на 5 место, «Корреспондент» — на 7-е. Никто из лидеров украинских партий не смог достичь такого результата. Петр Порошенко и Юлия Тимошенко оказались во втором десятке, а руководство СН – еще ниже.

В-третьих, преследование Медведчука стало достоянием всего мирового сообщества. Когда о незаконных деяниях Зеленского в мировых СМИ написали более 120 тыс. публикаций, даже за пределами Украины всем стало ясно: кто угодно в нашей стране теперь может попасть под санкции, под аресты имущества, счетов, и никаких конкретных оснований для этого не нужно. Власть Зеленского вскрылась не в самом лучшем свете.

Теперь Медведчук хочет выиграть дело против власти в ЕСПЧ и оказать свою невиновность.

Еще один оппозиционер – Петр Порошенко – после известия об открытии против него уголовного дела сбежал из Украины в Европу.

Недостижимый мир на Донбассе

За последний год Зеленский проявил полную некомпетентность и нежелание в решении вопроса мира на Донбассе. Он не освободил ни единого украинца, и более того — препятствовал освобождению тех, кого в ОРДЛО хотели передать Украине. Наталья Стаценко, Светлана Довгаль, Наталья Савченко и Екатерина Котенко могли быть дома еще в январе, но продолжают гнить в тюрьмах на неподконтрольной территории, поскольку Зеленский не захотел в переговорном процессе видеть Медведчука, которому власти ОРДЛО намеревались передать женщин в одностороннем порядке. Позже из «ЛДНР» могли вернуться еще три женщины, но и их Зеленский оставил там. Только из-за того, что президент Украины не хочет сотрудничать с лидером оппозиции, жизни украинок остаются под угрозой.

Зеленский публично заявил о необходимости прямых переговоров с Россией, даже признал, что без этого остановить войну будет невозможно. Но Россия после начала преследования Медведчука устами Путина, Медведева и других политиков заявила, что разговаривать с этой украинской властью не будет.

«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире… президент Зеленский… подпал, как и прежние руководители под влияние радикальных элементов, как в Украине говорят «нациков»… Мы же хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной. Мы идем практически на всё, но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством? С учётом того, что они делают практически невозможно, но мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить хорошие отношения с Россией. Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит законам, Конституции Украины, или просто убийство на улице», — сказал Путин.

Под «этими силами» Путин подразумевает Медведчука, который выступает за восстановление экономического сотрудничества Украины и России – в интересах граждан нашей страны и это записано в программе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». По итогам этого непростого года Медведчук остался главным каналом для переговоров с РФ. Без него диалога между Киевом и Москвой не будет. Путин прямо требует от Зеленского освободить Медведчука.

Вместо того, чтобы налаживать дипломатию, Зеленский анонсировал строительство заграждений на границе Украины с Польшей и Беларусью. Миллиарды гривен могут пойти в утиль, потому что наша страна официально не имеет права на такие действия. Процедуры демаркации и делимитации нашей границы все еще не завершены.

К сожалению, все, что мы увидели в 2021 году в отношении Донбасса – это громкие патриотические лозунги вместо реальных смыслов.