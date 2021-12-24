Политолог Михаил Чаплыга предложил способ решения проблемы, которая была вызвана приказом министра обороны для женщин определённых профессий встать на воинский учёт.

Его слова прозвучали в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«До конца карантина постановку женщин на воинский учёт можно сделать добровольной. А карантин у нас закончится… ну, наверно, когда-нибудь закончится. У женщин будет время принять решение: одна захочет служить в армии, а другая поймёт, что это не для неё. В конце концов, это забота о здоровье народа. Очереди на медкомиссиях в военкомате сейчас никому не нужны. Зачем создавать скопление людей в разгар пандемии? А ведь все женщины побегут в военкоматы, чтобы не платить огромный штраф. Кроме того, в приказе министра обороны нужно уточнить: постановке на учёт подлежат только те женщины, у которых специальность, указанная в дипломе, совпадает с нынешней профессией», - советует Михаил Чаплыга.

Также он предлагает установить ограничения и по возрасту.

«Нужно объяснить людям, что мобилизация происходит только во время военного положения. Кто-то должен чётко сказать, что постановка на учёт – это одно, а мобилизация – совсем другое. Неужели было не понятно, что без таких объяснений то и другое обязательно свяжут?», - спрашивает Михаил Чаплыга.

Как сообщает Politeka, ранее он отметил, что Зеленский, придя к власти, получил в наследство систему, которая была создана прежним режимом.

Также Politeka сообщала, что Чаплыга пояснил, почему украинские элиты в 1991 году выступили за независимость страны.