ОБСЕ сообщила, что в среду, 22 декабря, что Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Министерство обороны Украины заявило, что военные на Донбассе намерены соблюдать установленный порядок открытия ответного огня.

Как сообщает сайт Голос, в ОРДЛО отреагировали на это заявление. Публикуем материал без комментариев и ремарок.

Полномочный представитель ОРДЛО на минских переговорах, Владислав Дайнего заявил, что Украина готовит информационный фон для «очередного срыва перемирия» на Новый год и Рождество.

Так, Дайнего отметил, что вечером после заседания Контактной группы 22 декабря на сайте Министерства обороны Украины было опубликовано совместное заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Украины Алексея Резникова, «казалось бы, подтверждающее готовность Украины к выполнению всех обязательств, в том числе в части ответного огня”.

“Однако на следующий день, 23 декабря, с разницей в несколько часов Залужный сделал два противоречащих друг другу заявления. В первом он дал военнослужащим разрешение открывать ответный огонь, не упомянув про условия его открытия согласно договоренностям от 22 июля 2020 года. Во втором он заверил, что Украина уже соблюдают все договоренности о перемирии, в которых четко прописан “формат открытия огня в ответ на провокационные обстрелы. Разъяснить солдатам, что это за “формат”, Залужный не потрудился», – отмечает «министр».

Представитель ОРДЛО напомнил, что “согласно Мерам по усилению перемирия ответный огонь может открываться только по приказу руководства ВСУ, и только после неудачной попытки задействовать координационный механизм прямого взаимодействия по предотвращению перестрелок”.

Дейнего отметил, что “утром того же дня вышло заявление штаба ООС, где «ЛНР» (ОРДЛО, - ред) обвиняется в открытии огня по населенному пункту Золотое-4”, при этом, по его словам, “данное заявление не соответствует действительности”.

“Подобное поведение украинской стороны в медийной сфере вызывает опасения, что Украина может осуществлять подготовку к боевым провокациям на линии соприкосновения в период праздников и специально оставляет себе информационные “лазейки” для обвинения нас в срыве перемирия. Упомянутые же противоречащие друг другу размытые заявления руководства украинских вооруженных сил необходимы исключительно для “отчета” перед западными спонсорами”, – подчеркнул «министр».

Он выразил надежду на то, что “ситуация не будет развиваться по такому сценарию”, и подтвердил, что “если Украина не будет открывать огонь, то на линии соприкосновения прекратятся все обстрелы”, поскольку у ОРДЛО “не будет необходимости открывать огонь в ответ”.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по Донбассу сделала шаг к мирному урегулированию ситуации на Донбассе и договорилась вновь строго соблюдать режим прекращения огня. Об этом заявил в среду, 22 декабря, глава офиса президента страны Андрей Ермак.

Договоренность сторон о режиме прекращения огня в регионе подтвердил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Микко Киннунен. Договоренность поддержали также в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины.