Политолог, член Политсовета партии «Держава» Александр Семченко поразмышлял о том, кто виноват в сложившемся кризисе в Украине и на планете, а также напомнил о порочной природе капитализма.

Об этом он сказал в программе «По делу» с Любовью Завальнюк.

«Можно, конечно, назвать конкретные фамилии, статьи Уголовного кодекса. Но это смысла просто не имеет. Потому что все фамилии мы уже проходили. Поменяй Порошенко на Зеленского, поменяй Турчинова на Порошенко и так далее – система у нас такая, называется система капитализма. Система капитализма, в которой главная задача – заработать баблишко, а не помочь людям, чтобы решить их проблемы», - говорит он.

Государство и правящий класс ориентированы на то, чтобы не решить проблемы людей, продолжает политолог.

«Людям нужно жилье, что будем делать? Мы не дадим людям жилье! Мы придумаем какую-то ипотеку под 5, 7, 9 процентов и больше! Мы людей загоним в долговую кабалу, но жилье просто так – мы не удовлетворим их потребность! Людям нужна еда, но если у них нет денег – мы лучше эту еду будем уничтожать, утилизировать, сжигать!», - говорит он.

По данным Организации Объединенных Наций, 10 процентов парниковых газов дает утилизированная еда.

«Еды, которую утилизируют, хватит на то, чтобы по всему земному шару накормить миллиард человек. При том, что 700 миллионов голодает. Это система, которую нужно менять», - подытоживает Александр Семченко.

Как сообщала Politeka, Александр Семченко считает Государственный бюджет Украины, принятый нардепами, асоциальным и не ориентированным на человека.

Politeka сообщала, что, по мнению Дмитрия Васильца, каждый украинец может в своих платежках увидеть, насколько государство отпустило цены.