Политолог, член Политсовета партии «Держава» Александр Семченко назвал главными итогами 2021 года стремительное уменьшение количества населения Украины и налоговую амнистию.

Об этом он сказал в программе «По делу» с Любовью Завальнюк.

«По данным Министерства иностранных дел, 600 тысяч человек официально выехали из Украины на ПМЖ на протяжении 2021 года. Украинцы бегут. 600 тысяч человек – это полтора процента от того населения, которое декларирует. По факту это может быть два и даже более процентов населения. Рождаемость – рекорд в прошлом году: 292 тысячи младенцев родилось. В этом году – еще один рекорд: по прогнозам, примерно 260 тысяч младенцев. В 1933 году, когда был Голодомор, геноцид украинского народа, родилось 330 тысяч младенцев. Вот он, настоящий Голодомор!», - говорит он.

На одного родившегося в Украине приходится три умерших, продолжает он. Итого вместе с естественной и миграционной убылью населения, только по итогам 2021 года – минус более одного миллиона человек.

«Для страны, руководство которой декларирует цифру 40 миллионов, - это очень много. В любой нормальной стране, где люди понимают, что происходит, уже бы давно предъявили претензии к власти. Взять дело спасения самих себя в собственные руки – к сожалению, не хватает», - рассуждает политолог.

Он также напомнил, что 2021 году с 1 сентября началась так называемая налоговая амнистия.

«Мы, оказывается, все преступники, должны куда-то прийти, что-то задекларировать, причем за 100 – 500 лет, независимо от того, какие требования предъявляет к нам закон, что есть порог исковой давности и давности налоговых проверок три года», - заключает эксперт.

Как сообщала Politeka, Александр Семченко считает Государственный бюджет Украины, принятый нардепами, асоциальным и не ориентированным на человека.