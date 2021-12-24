Освобождение председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука для украинской власти будет означать: с одной стороны - пойти на встречу Европе и требованиям европейских лидеров, а с другой стороны - это позволит создать площадку для начала диалога с Российской Федерацией. Такое мнение в эфире "Першого Незалежного" высказал общественный деятель Александр Потемкин, пишет Mignews. Материал публикуется как мнение. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

"Смотрите для того, чтобы начался процесс разрядки необходим диалог, чтобы мы начали общаться. Для этого нужны профессиональные переговорщики. Медведчук - один из на сегодняшний момент топ переговорщиков, которых будут в Росси слушать. Освобождение Медведчука - это с одной стороны пойти на встречу Европе по требованию европейских лидеров, с другой стороны - это позволит создать площадку для начала диалога", - отметил эксперт.

При этом Потемкин подчеркнул, что Украина имеет все возможности для того, что бы такой диалог состоялся.

"Есть механизм. Главное, чтобы было желание. Я думаю, что у нас возможности есть", - подытожил он.