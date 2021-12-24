Президент России Владимир Путин изменит свое отношение к киевской власти в том случае, если его украинский коллега прекратит преследование главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом заявил политолог Василий Вакаров, пишет Mignews. Материал публикуется как мнение. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами. Президент Российской Федерации Владимир Путин изменит свое отношение к киевской власти в том случае, если его украинский коллега Владимир Зеленский прекратит преследование главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

"Когда в Украине начался процесс против Медведчука, то в российском истеблишменте, возможно, что и в окружении Путина, или даже сам лично Путин это расценил, как то, что Медведчук является неким заложником. Я предполагаю, что атака на Медведчука - это личное оскорбление Владимира Путина. И если Зеленский отступит от этого и даст команду освободить Медведчука и наоборот они вместе прилетят, то от этого может быть польза. Как говорят "ты прилетел ко мне с моим другом". Скорее всего, у Владимира Путина будет совершенно другое расположение к Зеленскому", - заявил Вакаров.

Также он добавил: "Я не буду уподобляться нашим журналистам и аналитикам из Украины, которые каждый раз, когда им дают слово начинают говорить: "Путин думает…". Я не знаю, что в голове у Путина. Мало того, я отношусь к людям, которые критически мыслят. Я лишь могу предполагать. Владимир Путин давно находится у власти, он крестил ребенка Медведчука. Он человек православный и верующий. И возможно, что именно человеческие струны, которые есть у Путина, могут сыграть при формировании его человеческого мнения. Именно человеческие чувства Путина, скорее всего, задеты этой ситуацией, это личное оскорбление, когда его кума, человека, ребёнка которого он крестил, преследуют в Украине", - резюмировал политолог.