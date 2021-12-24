Политолог Михаил Чаплыга рассказал, что когда Владимир Зеленский стал президентом, он получил ту систему и кластеры, которые были сформированы Петром Порошенко.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.

“Приходит такой себе Зеленский на пост президента. Коню понятно, что он не может быть специалистом во всех сферах. Начиная от экологии, заканчивая гинекологией. Понятно, что он будет рассчитывать на кластеры, которые существуют в государстве. Какие кластеры достались ему, когда он стал президентом? Построенные предыдущим режимом. Против которого со всей пролетарской ненавистью голосовали”, - сказал Михаил Чаплыга.

Он отметил, что своим голосованием люди выразили протест тому, что происходило во время правления Петра Порошенко.

“Кластеры обороны, безопасности, войны вечной, милитаризации – чьи это кластеры были лично? Порошенко. Других нет. Понятно, что слепить из чего-то пулю можно, но если даже чего-то нет, то и пули не будет. Поэтому вы берёте в оборот то, что есть. Вам достается Кулеба со времен Порошенко со своей международной политикой. И достаются все эти генералы, бригадные генералы, генералы бригад… И вся эта бригада, которая нормально кормилась на этом всем при Порошенко, встраивается, поскольку других нет”, - добавил Михаил Чаплыга.

По его словам, эти чиновники продолжили вести ту политику, которая не нравится людям.

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