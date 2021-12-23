В Украине происходят внесудебные расправы, вводятся санкции против граждан, которые выступают за добрососедские отношения с Россией

Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, комментируя преследование украинской властью председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, пишет сайт 112.

По мнению Путина, президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественник, попал под влияние национал-радикальных группировок, и поэтому перестал выполнять свои предвыборные обещания в части достижения мира.

"Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроение в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти и вместо того, чтобы исполнять запросы, подпал, как и прежние руководители под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят "нациков", - отметил президент России.

Он подчеркнул, что Россия хочет выстроить добрососедские отношения с Украиной и с теми силами, которые готовы идти на диалог.

"В чем проблема для нас? Мы же хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной. Мы идем практически на всё, но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством? С учётом того, что они делают практически невозможно, но мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить хорошие отношения с Россией. Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит законам, Конституции Украины, или просто убийство на улице", - сказал Путин, и добавил: "У нас нет шансов работать с теми людьми, которые хотят выстраивать отношения, их уничтожают, этих людей, которые хотят с нами работать. Вот в чем проблема".