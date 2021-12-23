Политолог Игорь Рейтерович рассказал, как меняется отношение украинцев к власти из-за озвученного переворота, который не произошел и из-за невыполненных обещаний.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«С одной стороны, информационный вброс о госперевороте очень серьезно повлиял на бизнес, мы знаем, что на некоторые предприятия обвалились акции, но это же бьет в целом и по всей экономике страны. Мы знаем, что на фоне эскалации на Востоке Украины со стороны РФ и после заявлений о каком-то возможном внутреннем перевороте, сложилась не очень хорошая ситуация на рынке ОВГЗ. Поскольку иностранцы начали очень активно их сбрасывать из-за того, что у них пропала уверенность в таких инвестициях. И Украине пришлось закрывать эту дырку за счет кредита, полученного от МВФ», - подчеркнул Игорь Рейтерович.

Политолог сказал, что президент пошутил, а мы получили дырку в 200-300 миллионов, которые пришлось покрывать. Ситуация уже выровнялась, считает он, но осадок остался. А у украинцев складывается два полярных мнения, сообщил он, часть людей ситуация напрягает и появляется нервозность, что что-то может произойти. Но когда они понимают, что такого рода информация является неудачной информационной акцией, акцентировал он, то у них появляется раздражение.

«А для любой власти любовь граждан - это прекрасно, ненависть - это плохо, но понятно, ведь власть четко знает, что есть определенный градус ненависти. И с этими группами либо не работают, либо их изолируют. А когда появляется раздражение у людей, причем массовое, то ситуация становится непредсказуемая, поскольку оно может тянуться месяц, два, год или даже два года, выплескиваясь в разговорах на кухнях, в социальных сетях, а с другой стороны – может просто взорваться. Поскольку это слабо прогнозируемая тенденция людей, когда они просто раздражены. Но когда происходит какой-то надрыв - это все выплескивается и даже социологи эту тенденцию отследить не могут», - резюмировал Игорь Рейтерович.

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