На прошедшем неделю назад саммите Восточного партнерства в Брюсселе подняли вопрос внесудебной расправы над оппозиционными СМИ в Украине и потребовали от Владимира Зеленского отменить беспредельные санкции СНБО, которыми заблокировали вещание трех ведущих информационных телевизионных каналов - "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также незаконно закрытого без решения суда спустя час после начала эфира телеканала "Перший Незалежний", а позже - изданий "Страна.uа" и "Шарий.net".

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По мнению европейских лидеров, освобождение Виктора Медведчука помогут снять напряженность внутри Украины и в отношениях с Россией.

В свою очередь, вопрос о неприемлемости санкций против СМИ стал одним из пунктов предложений, выдвинутых европейскими лидерами на прошедших в режиме строгой конфиденциальности переговорах с украинской стороной на разных уровнях об отношениях с Россией и о внутренней ситуации в Украине.

"Это были переговоры о деэскалации напряженности вокруг Украины и России, а также обмен мнениями по вопросам внутренней украинской политики и ситуации с правами человека в стране. Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию. В частности, там был пункт о том, что санкции СНБО против оппозиционных СМИ, включая санкции против "Страны" и трех оппозиционных телеканалов закрытых еще в феврале 2021 года, несправедливы и их нужно отменить. Санкции против оппозиционных СМИ, как считают лидеры ряда европейских стран, только еще больше усугубляют ситуацию и усиливают раскол в Украине. Также в предложениях говорилось о том, что нужно освободить из под домашнего ареста Виктора Медведчука. По мнению европейцев эти меры помогут снять напряженность в отношениях с Россией, а также внутри Украины. Предложения публично не озвучивались и были переданы украинской стороне в конфиденциальном порядке", - рассказал "Стране" источник в дипломатических кругах, имевший отношения к переговорам.