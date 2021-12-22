Президент Украины Владимир Зеленский незаконно не подписал закон №2689 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно имплементации норм международного криминального и гуманитарного права" (о военных преступниках, - ред.).

Об этом пишет сайт MIGnews.com.ua, цитируя ответ Министерства юстиции на свой запрос.

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Так, в документе указано, что президент в течение 15 дней после получения принятого Верховной Радой закона и подписанного спикером парламента, должен его подписать и официально обнародовать, или же вернуть закон с правками на рассмотрение народных депутатов.

"В случае, если президент в установленный срок не вернул закон для повторного рассмотрения, закон считается одобрен президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован ч.1-2 ст.94 Основного закона Украины", - говорится в документе.

Напомним, уже шесть месяцев документ, в нарушение закона, "обрабатывают" в Офисе президента, что ранее признали в ответе на запрос MIGnews.com.ua. При этом, за это время закон №2689 так и не направили в одно из ключевых министерств для согласования и доработки. То есть, что подразумевают в ОП под "обрабатывают" - непонятно.