Так политический обозреватель Александр Фомин прокомментировал в своем Фейсбук выход рейтинга «100 самых влиятельных» от журнала «Корреспондент».
Фомин сделал вывод, что это пример по-настоящему влиятельных людей, чей статус подтвердило время.
По его словам, «в рейтинге-2021 присутствуют немногие фигуры, которые входили в топ-10 самых влиятельных еще в самом первом хит-параде 2003 года. Как говорится, вот пример по-настоящему влиятельных фигур, чей значимый статус подтверждается временем».
Фомин напомнил, что в самом первом рейтинге «Корреспондента» за 2003 год лидировали президент Леонид Кучма и глава Администрации президента Виктор Медведчук.
«К примеру, в рейтинге-2003 лидировал президент Леонид Кучма. Сегодня экс-президент, хоть и отошел от активной политики, но присутствует на 50-ой позиции рейтинга. Виктор Медведчук, который вместе с Кучмой возглавлял рейтинг в 2003 и 2004 годах, сегодня по-прежнему входит в топ-10 самых влиятельных людей Украины», – отметил политический обозреватель.
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При этом Фомин подчеркнул, что Медведчук и сегодня входит в топ-10 самых влиятельных людей Украины.
«Сегодня у Медведчука вторая по величине фракция ОПЗЖ в Верховной Раде, что особенно ценно на фоне того, как партия власти «Слуга народа» потеряла большинство (за спущенные с Банковой законы и постановления голосуют, дай Бог, 210 депутатов). Кроме того, только оппозиционный политик имеет контакты и доверительные отношения на уровне российского президента Владимира Путина. Собственно, после санкций и домашнего ареста в отношении Медведчука даже те чахлые ростки диалога между Банковой и Кремлем быстро сошли на нет. И сегодня при Зеленском отношения с Россией хуже, чем были при Порошенко, хотя тогда казалось «куда уж хуже», – добавил автор.
В то же время, как написал Фомин, для бизнесмена Рината Ахметова «осень 2021 года ознаменовалась открытым конфликтом между Ахметовым и окружением президента Владимира Зеленского».
«Главными причинами стала инициатива Банковой с подачи олигарха Игоря Коломойского повысить ренту на железную руду и т. н. «антиолигархический закон». Благодаря росту цен на железорудное сырье на мировых рынках «поднялись» Ахметов и Вадим Новинский (№16). А «антиолигархический закон» предполагает включение Ахметова в список олигархов, что чревато проблемами с получением зарубежных кредитов и реализацией бизнес-проектов на международном уровне», – резюмировал политический обозреватель Александр Фомин.