Об этом, как передает портал 112.ua, в своем блоге пишет журналист Полина Райтенко. Материал публикуется, как мнение. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

Сывочолый гетман сбежал из Украины, как только услышал, что цепные псы Зеленского собираются вручить ему подозрение в госизмене. И уже из эмиграции Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал вернуться. Правда, нескоро. Типичный украинский "оппозиционер", каких в нашей истории было много. Распинаться в любви к Украине из комфортной Варшавы намного проще, нежели сидеть под домашним арестом, как это делает лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук. Он, зная, что ему тоже наштопали на коленке выдуманное уголовное дело, не сбежал, а пришел в Генпрокуратуру забирать так называемое подозрение, чем поставил всю "зеленую братию" в тупик. Они-то думали, что он уедет, и так Зеленский избавится от опасного конкурента. А не тут-то было. Но вот с Порошенко получилось. Теперь Медведчук остался единственным реальным оппонентом Зеленскому, политиком, вокруг которого будут объединяться все недовольные тем хаосом, в который ввергла страну Зе-власть.

Самое смешное в истории с обращением Порошенко то, что он говорит, мол, ему "прилетают приветы из Офиса президента с предложением остаться в Европе", на которое тот на словах не согласен, но на деле же Порошенко остается в Польше на месяц. И не факт, что через месяц он вернется. Разве что до того времени договорится с Зеленским, заплатит взятку (на Банковой это любят). То есть Порошенко поступил как самый обычный трус. Да, дело против него фальшивое на 100%, но ведь можно было остаться и бороться в суде. Медведчук так и сделал.

А ведь вспомните: Зеленский прямым текстом говорил, что хочет избавиться от Медведчука. Предлагал обменять его в Россию, используя как заложника. Интересно предлагал, пытаясь добиться, чтобы Россия заявила о российском гражданстве Медведчука, чтобы потом Зеленский мог бы лишить своего главного оппонента украинского гражданства и закрыть ему доступ к большой политике.

Но Медведчук не слабак и не глупец. Этот план Зе провалился, потому что лидер ОПЗЖ никуда не сбежал и на обмен не согласился. За этот период времени в отношении Медведчука генеральный прокурор четыре раза требовал ареста Медведчука в Печерском и Апелляционном судах. И когда Медведчук пришел сам в прокуратуру, он знал, что обвинение просит суд его арестовать. Позже прокуратура требовала этого еще трижды. Однако суд, понимая полное отсутствие доказательств и политическую мотивацию дела, оставил его под домашним арестом. Нет сомнений, что Медведчук выиграет и выйдет из этого процесса победителем. Станет еще сильнее, в том числе и на электоральном поле. Украинцы любят тех, кто не сдался под лживыми обвинениями. А если этот человек еще и может закончить конфликт на Донбассе и вытащить из ямы экономику, он будет популярным.

Поэтому именно Медведчук станет тем политиком, который избавит Украину от клоунов и актеров во власти.