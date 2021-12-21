Политолог Михаил Чаплыга объяснил, что определило настрой партийных работников УССР незадолго до провозглашения независимости.

Об этом он рассказал в своем блоге .

Эксперт вспоминает, как все происходило в 1991 году. По его словам, тогда в обществе царил национальный подъем. «Помните лозунги «прочь от Москвы и кто их кричал? Эти лозунги кричали те, кто в своё время делали карьеру в коммунистической партии, только когда они уже вовремя переобулись, то подоставали вышиванки, правда партбилеты не сразу сдавали…», - рассказывает он.

К тому же, как отмечает Михаил Чаплыга, часто говорилось о том, что Украина – вторая по экономическому развитию в Европе. Тем не менее, констатирует политолог, это заслуга не отдельной Украины, поскольку такой статус ей дал Советский Союз.

В той же ситуации, вспоминает он, интересы правящей коммунистической элиты совпали. «Они страдали комплексом неполноценности, потому что лучшие кадры, которые проходили по карьерной лестнице, уезжали в Москву. А этот «непотріб» зависал у нас и они так ненавидели тех же украинцев, которые продолжили делать карьеру на всесоюзном уровне, то есть в Москве», - объясняет Михаил Чаплыга.

Следовательно, констатирует эксперт, членам компартии в Киеве приходилось прислушиваться к тем, кто заседал в Москве, что привело к враждебности и определило по сути отношение украинских политических элит относительно провозглашения независимости. «А тут такое счастье подвалило: «Прочь от Москвы! Хопа! И мы никому не должны отчитываться», - подчеркивает он.

Как сообщала Politeka, Чаплыга поразмышлял, какими могут быть положительные результаты кризиса украинской государственности .