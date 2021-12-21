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Их мнением интересуются миллионы людей – и простых граждан, и политических лидеров, и высших чиновников. Их слова тиражируют десятки и сотни СМИ. От их решений зависят судьбы миллионов людей и страны в целом. Речь идет о тех, кого мы называем самыми влиятельными людьми Украины.

Журнал "Корреспондент" представил свой фирменный рейтинг "Топ-100 самых влиятельных". Для информации: замыкает топ-100 народный депутат Наталия Королевская ("Оппозиционная платформа – За жизнь"). Честно говоря, откровенно несправедливая оценка, потому что Наталья – не только один из наиболее активных депутатов ОПЗЖ, но и Верховной Рады в целом. В общем, одна из тех оценок, с которой не согласятся миллионы украинцев.

За пределами первой десятки самых влиятельных оказались экс-спикер Дмитрий Разумков (№ 22), которого сейчас активно раскручивают как "перспективного политика", новый спикер ВР Руслан Стефанчук (№ 19), один из крупнейших бизнесменов Виктор Пинчук (№ 15), экс-президент, а ныне народный депутат и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (№ 11), хотя он больше всех приблизился к топ-10 самых влиятельных.

Открывает топ-10 министр финансов Сергей Марченко, один из главных лоббистов кредитования в МВФ. Считается, что именно благодаря Марченко в конце ноября Украина получила второй транш по программе stand-by на сумму 699 млн долл. Хотя, конечно, удивительно слышать, когда заслугой считается как можно больше выпросить в долг у иностранных кредиторов.

Серьезно "поднялся" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов (№ 9). И понятно почему: в 2021 году власть во главе с Зеленским начала активно использовать такой инструмент, как санкции для войны против оппозиции и оппозиционных СМИ, а также для передела бизнеса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль (№ 8) в течение года демонстрировал готовность исполнять любые команды, исходящие с Банковой. И при этом не дай бог не продемонстрировать даже намека на собственные политические амбиции. Другой вопрос, что, по оценкам МВФ, темпы роста ВВП по итогам 2021 года составят всего 3,5%, т. е. политика Кабмина и Офиса президента не помогла даже просто компенсировать и "выйти в ноль" падение 2020 года, составившее "минус 4,0 %". Поэтому, может, и правильно, что Шмыгаль не демонстрирует собственных политических амбиций. С такими результатами "хозяйствования" маловероятно, что у Шмыгаля есть какие-либо перспективы в политике.

Если Порошенко спешно покинул страну сразу же после попытки вручить ему подозрение, то Виктор Медведчук (№ 7) ведет себя как человек, уверенный в собственной правоте. Оппозиционный политик, в отношении которого Зеленский не раз давал понять, что считает его своим главным политическим оппонентом, не покинул страну, как ни надеялись на Банковой, и сегодня отстаивает свою невиновность в судах.

Несмотря на беспрецедентную атаку власти, включавшую санкции, запрет дружественных телеканалов, обыски (и даже обыски у тещи), Медведчук выстоял в этой войне. И, как свидетельствует рейтинг, не просто выстоял, а сохранил статус одного из самых влиятельных людей Украины. Причем за это время Зеленский и компания потеряли свои позиции. Если Медведчук продолжает контролировать вторую по величине фракцию "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Верховной Раде, то "зеленого монобольшинства" давно уже нет, а чтобы принять нужный законопроект, Офис президента вынужден "мотивировать" олигархические группы "Доверие" и "За будущее". Да и статус главного переговорщика по линии Киев - Москва и Киев - Донбасс он сохранил, поскольку больше ни у кого из первого эшелона украинской политики нет такого уровня отношений с российским президентом Владимиром Путиным.

Глава СБУ Иван Баканов (№ 6) считается доверенным лицом самого президента Владимира Зеленского. В ноябре Баканов вместе с Зеленским угодил в скандал из-за разоблачений Pandora Papers, когда общественности явили офшорную компанию, зарегистрированную на его имя на Кипре. Кроме того, давайте не забывать, что СБУ стоит на пороге серьезной реформы, в результате которой полномочия Службы серьезно ограничат. Кроме того, звучат планы сократить кадровый состав СБУ до 20 тыс. к 2024 году.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова (№ 5) считается главной ответственной за реализацию предвыборного обещания Зеленского "Придет весна – будем сажать". Вместе с тем с приходом Венедиктовой в Офис генерального прокурора громких посадок – в первую очередь за коррупцию – как не было, так и нет. Зато генеральный прокурор пытается воевать с оппозицией, но пока все это выглядит печально, потому что представленные ОГП доказательства выглядят настолько бледно, что их не желает принимать во внимание ни один судья.

Олигарх Игорь Коломойский (№ 4) считается одним из "камней преткновения" в отношениях между Украиной и США. Министерство финансов США ввело санкции против Коломойского, в штате Делавэр продолжается канцлерский суд по обвинению олигарха в причастности к "отмыванию денег". А в Украине Коломойский при Зеленском не то чтобы "цветет и пахнет", но и не бедствует. Например, новый закон № 5600, который поднимает ренту на железную руду, оставляет без внимания марганцевое сырье, что все однозначно трактуют, как лоббирование интересов олигарха. Да и "Нафтагаз" вдруг признал свой долг перед компаниями Коломойского по газу на сумму около 100 млрд грн. В общем, портрет Коломойского – это лучшая иллюстрация, чего на самом деле стоят все эти разговоры про "деолигархизацию".

Ринат Ахметов (№ 3) подтвердил свой статус самого богатого предпринимателя Украины. По разным оценкам, за минувший год бизнесмен увеличил свое состояние с 6,6 до 11,544 млрд долл. Правда, под конец года Ахметов серьезно поссорился с Офисом президента из-за скандального "антиолигархического" закона. И сегодня к списку оппонентов Зеленского и ОП добавился и самый богатый украинский бизнесмен, вместе с его политической клиентелой и медиаресурсами.

Глава Офиса президента Андрей Ермак (№ 2) избрал для себя роль "тени президента", потому как складывается впечатление, что он не покидает Зеленского ни на минуту. Сегодня Ермака называют главным доверенным лицом Зеленского, который отвечает за все самые важные государственные решения. Другой вопрос, что политика "укрепления исполнительной вертикали Ермака" уже привела к тому, что Офис президента и лично Зеленский в ходе "войны всех против всех" вынуждены отбиваться от целого сонма противников.

Наконец, президент Владимир Зеленский возглавляет топ-100 самых влиятельных по версии журнала "Корреспондент". На первый взгляд, в 2021 году Зеленский и ОП укрепили свое влияние. Но только на первый взгляд, потому что применение санкций в отношении граждан Украины и украинских юридических лиц – это в первую очередь удар по легитимности решений власти. А политика главы ОП Андрея Ермака уже привела к тому, что Зеленский и компания поссорились с кем только можно и с кем нельзя. Это и такие мощные игроки, как Медведчук, Ахметов, Порошенко, а также вчерашние соратники Аваков и Разумков. А ведь есть еще и "соросята", обиженные из-за раскола партии "Голос" и добровольно-принудительной смены руководства фракции, и десятки бизнесменов, которых огульно записали в "контрабандисты" и "воры в законе". А здесь хорошо бы помнить, что в "войне всех против всех" априори выиграть нельзя.