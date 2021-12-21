Виктор Медведчук заявил, что власти пытаются навязывать тему о якобы существовании у России планов вторжения в Украину для того, чтобы отвлечь внимание своих граждан от роста тарифов и других внутренних проблем.

Как сообщает сайт 112, об этом заявил Первому каналу глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Его заявление опубликовано на официальном сайте политсилы, пишет Teller Report.

"Зеленский и его команда пытаются навязать эту мысль для того, чтобы не обсуждались другие темы", — сказал Медведчук.

По его словам, при существовании подобной "угрозы", мысль о которой "пытаются всячески навязать украинскому народу", население не будет думать "о коммунальных тарифах и их росте, об отсутствии рабочих мест, о падении доходов, о росте на сегодняшний день цен на товары".

"Люди будут думать о том, будет война или не будет, что надо делать для того, чтобы себя уберечь", — сказал Медведчук.