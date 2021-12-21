Как сообщает сайт 112, об этом заявил Первому каналу глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.
Его заявление опубликовано на официальном сайте политсилы, пишет Teller Report.
"Зеленский и его команда пытаются навязать эту мысль для того, чтобы не обсуждались другие темы", — сказал Медведчук.
По его словам, при существовании подобной "угрозы", мысль о которой "пытаются всячески навязать украинскому народу", население не будет думать "о коммунальных тарифах и их росте, об отсутствии рабочих мест, о падении доходов, о росте на сегодняшний день цен на товары".
"Люди будут думать о том, будет война или не будет, что надо делать для того, чтобы себя уберечь", — сказал Медведчук.
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