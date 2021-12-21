На экваторе президентства Владимира Зеленского все чаще звучат предположения, что Украину ждут досрочные парламентские выборы. А оппозиция даже готова сложить мандаты, чтобы приблизить роспуск этого созыва Рады.

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В частности, об этом в пятницу, 17 декабря, заявил председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, которому в этот день Киевский апелляционный суд отказался отменить меру пресечения в виде домашнего ареста. Власть лишила Медведчука права представлять интересы избравших его граждан в парламенте – депутат находится под домашним арестом по двум сфальсифицированным делам.

"Мы утверждаем, что сегодня парламент не отвечает интересам избирателей. То, что было на выборах в июле 2019 года, сегодня кардинально изменилось против тех, за кого в основном голосовали люди. Я имею в виду фракцию "Слуга народа". Поэтому необходимо сделать сегодня перезагрузку власти, в данном случае провести досрочные парламентские выборы", – сказал Медведчук.

Лидер ОПЗЖ заявил, что готов сложить свой мандат и никуда из страны бежать не намерен.

"Я отсюда, из Украины, никуда. Никогда и ни от кого бежать не буду", – подчеркнул Медведчук и добавил, что добьется того, что его оппоненты будут вынуждены покинуть Украину.

Наверняка инициативу о проведении досрочных выборов поддержат и другие оппозиционные партии. Рейтинги Зеленского и "Слуги народа" падают, в то время как ОПЗЖ – растут. В следующем парламенте у Зеленского может вообще не быть своего большинства.

А пока Зеленский погряз в болоте энергетического кризиса и пытается атакой на оппозицию отвлечь внимание общества от проблем, давление на Медведчука не ограничивается его домашним арестом, а идет по всем фронтам. Заслуженный юрист Украины Григорий Мамка, комментируя очередные претензии Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) к Медведчуку, заявил, что это выглядит как попытка власти прикрыть свои офшорные скандалы и бездарность в государственном управлении.

"Последние обвинения НАПК относительно недостоверности деклараций демонстрируют попытки установить абсолютную диктатуру и поддержку курса по фальсификации уголовных производств с целью расправиться с оппозицией", – считает Григорий Мамка.

По мнению депутата, власть окончательно загнала себя в тупик собственной преступной и антинародной политикой, а последний вывод НАПК относительно деклараций противоречит Закону Украины "О предотвращении коррупции", разъяснениям самого НАПК, а главное, здравому смыслу, поскольку Виктор Медведчук задекларировал все имущество, принадлежащее ему, что подтверждено результатами полной проверки декларации за 2020 год.

Медведчук даже под домашним арестом ведет активную деятельность. В частности, доносит через СМИ свою и партийную позицию по ключевым политическим и экономическим проблемам Украины. В частности, политик заявил, что отказ Украины поддержать российскую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН против героизации нацизма в очередной раз продемонстрировал аморальность политики официального Киева.

"В то время как Генеральная ассамблея ООН 130 голосами "за" поддержала инициированный Россией документ, лишь США и, к огромному стыду нашей нации, пережившей все ужасы Великой Отечественной войны, Украина выступили против его принятия. Вопреки мнению собственных граждан и принципам демократического общества, действуя вразрез с общепринятыми в цивилизованном мире этическими и моральными нормами, одна лишь Украина в который раз, послушно следуя линии Белого дома, присоединилась к США и проголосовала против принятия важнейшего документа, направленного на недопущение в современном мире нацизма, расизма, ксенофобии и других видов нетерпимости", – отметил Медведчук.

Также, по мнению Медведчука, президент Зеленский и его команда пытаются навязать тему якобы существующих у России планов вторжения в Украину, чтобы отвлечь население страны от роста тарифов и других внутренних проблем.

"Если действительно существует такая угроза, а ее пытаются всячески навязать украинскому народу, то украинский народ не будет думать о коммунальных тарифах и их росте, об отсутствии рабочих мест, о падении доходов, о росте на сегодняшний день цен на товары. Люди будут думать о том, будет война или не будет, что надо делать для того, чтобы себя уберечь", – пояснил политик.

Помимо критики власти Медведчук предлагает и пути выхода из кризиса. Он заявил, что Украине следует напрямую покупать газ у России и выстраивать "прагматичную экономику". Он пояснил: закупая топливо у Европы по завышенным ценам, власти Украины "дурят". В итоге зимой может случиться топливный кризис.

Депутаты от ОПЗЖ уверены, что непрофессионализм власти проявляется и в том, что вместо запуска экономики правительство просто хочет обложить граждан дополнительными налогами.

"В своей статье Виктор Медведчук рассмотрел некоторые экономические показатели достижений украинской власти. Президент Владимир Зеленский в своем ежегодном послании к Верховной Раде 48 раз сказал, что "впервые в Украине происходят положительные события", хотя на самом деле никакого позитива не происходит. К примеру, по такому показателю, как уровень ВВП на одного украинца, наша страна находится на последнем месте в Европе и на 137-м месте в мире. По уровню ВВП нас опередила даже Молдова. По покупательной способности граждан Украина также находится на последнем месте в Европе. О чем можно говорить? В бюджет по сравнению с предыдущими годами заложена меньшая сумма на субсидии, для помощи людям", – отметил член Политсовета ОПЗЖ, народный депутат Юрий Загородний.

По мнению нардепа, катастрофическая ситуация и в энергетической отрасли. "ТЭЦ пытаются перевести на газ, хотя его цена чрезвычайно высока. Людям за него нечем платить, потому что низкие зарплаты и пенсии. Их увеличение возможно лишь тогда, когда будет расти экономика, которая сейчас не работает. Чтобы она заработала, нужно менять экономический курс, о чем все время говорит наша политическая сила "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", – подчеркнул Загородний.

Чтобы преодолеть кризис, Медведчук советует власти как можно скорее закончить конфликт на Донбассе. А для этого Киеву нужно выполнять минские соглашения. Медведчук подчеркнул, что верит в то, что вернуть людей Донбасса в Украину возможно, но только через реализацию минских соглашений.

"Да, я в это верю. Я в это верю, если на это будет политическая воля власти. А если ее не будет, то этого не произойдет. А если этого не произойдет, то тогда альтернативы реализации минских соглашений украинской властью нет. Точнее альтернатива одна – потеря людей, живущих на Донбассе. Если власть сегодня не реализует минские соглашения, значит, она сознательно идет на то, чтобы потерять и этих людей, и эти территории. Потому что нельзя преступно говорить только о территориях ‒ надо говорить о людях, которые должны увидеть, возвращаясь в Украину, что для них созданы нормальные условия, что они защищены, то есть должны быть и гарантии защиты, и гарантии уровня жизни. Этого пока в действиях украинской власти просто не предвидится. Но изменить свое поведение и свою политику власть может. Я верю, что это возможно, но у меня огромные сомнения, что это произойдет", – сказал Медведчук.

То есть у оппозиции сегодня есть намного более четкое понимание, как страна может преодолеть кризис, как урегулировать конфликт на Донбассе и примириться с соседями. Неудивительно, что рейтинги власти падают, а оппозиции растут. При этом монобольшинство медленно, но уверенно распадается. Вскоре у Зеленского может не оказаться иного выхода, как назначить досрочные выборы в парламент. И новая Рада точно будет более профессиональной, чем эта.

Кирилл Киквидзе