Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, несмотря на санкции и продолжающиеся репрессии со стороны украинских властей, сохранил свое влияние в политике, сообщает сайт 112.ua со ссылкой на индийский сайт The Times Hub . Материал публикуется как мнение. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, несмотря на санкции и продолжающиеся репрессии со стороны украинских властей, сохранил свое влияние в политике.

Издание отмечает, что украинским чиновникам не удалось добиться, чтобы оппозиционный политик уехал из Украины, а судебные заседания превратились в "избиение младенцев" для прокурорских, показав, что никаких серьезных доказательств против него нет.

"Медведчук по-прежнему контролирует вторую по величине депутатскую фракцию в Верховной Раде. В то время как фракция Зеленского "Слуга народа" переживает внутренний кризис и потеряла большинство в Верховной Раде, из фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" не вышел ни один народный депутат. А история, когда российский президент Владимир Путин прямо дал понять, что пока его друг под арестом, никаких переговоров с Зеленским не будет, показала, что в диалоге Украина – Россия голос Медведчука по-прежнему остается решающим", - говорится в публикации.