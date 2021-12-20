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Обжалованию постановление суда не подлежит. Сам политик считает решение суда незаконным, поскольку мера пресечения в виде содержания под домашним арестом не может применяться более шести месяцев, которые истекли в ноябре.

Виктора Медведчука обвиняют в госизмене, нарушении законов и обычаев войны и содействии терроризму. Сам он назвал уголовные дела против себя политическими.

"Надо понимать, что дело Медведчука – политическ и ангажированное. Ведь Медведчук – не просто гражданин, и его гражданские права абсолютно растоптаны: Киеву не привыкать это делать с людьми. Медведчук – это выразитель определенных настроений среди людей, живущих в Украине, и этих людей очень много. Медведчук – это человек, который ориентирован сугубо на национальные интересы своего государства, где есть место выгодному сотрудничеству с Россией, взаимодействию с Россией. И когда я вижу, как над ним пытаются измываться украинские власти, то хочется напомнить (английскую пословицу, – ред.), что самое темное время суток всегда бывает перед рассветом", – сказал Юрий Кот.