Представители партии «Держава» анонсировали акцию за снижение тарифов на коммунальные услуги, которая начнется 21 декабря в 11:00 под Кабинетом Министров.

Об этом говорится на их официальном сайте.

Как отмечается в публикации, представители партии осуждают регулярный рост тарифов, что делает условия жизни украинцев в своем государстве просто невозможными. «Партия «Держава» совместно с общественными организациями Киева выступает против политики экономического геноцида», - заявлено на сайте.

Поэтому, сообщают представители партии «Держава», 21 декабря в 11:00 под стенами Кабмина по адресу Грушевского 12/2 состоится протест, в ходе которого они потребуют сформировать комиссию для снижения коммунальных тарифов. «Куда войдут как представители гражданского общества, так и представители Кабмина», - добавляется на сайте.

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