Об этом пишет сайт 112.



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Миссия наблюдателей ООН по правам человека в Украине выразила озабоченность продолжающейся деградацией положения гражданского общества в стране и продолжающимся преследовании президентом Владимиром Зеленским председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом сообщает англоязычное издание Pledgetimes.



Журналисты отмечают, что заявление Миссии ООН поддержали также и другие страны. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это, подчеркнула, что ухудшение положения гражданского общества в Украине стало особенно заметным накануне, во время и после выборов в органы местного самоуправления осенью 2020 года.



Авторы публикации отмечают, что 2 ноября, Печерский районный суд Киева избрал главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по первому делу о государственной измене. Мера предусматривает возложение на подозреваемого определенных обязанностей, в том числе вызов к следователю, в суд, недопущение выезда из города проживания и передачу паспортов для выезда за границу.



Сам политик заявил, что дело о государственной измене и хищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано Службой безопасности Украины. При этом он отметил, что решение суда об избрании меры пресечения незаконно и оснований для этого нет.