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В Украине сегодня идет борьба с инакомыслием - это преступные действия, направленные на установление диктатуры и узурпации власти. Об этом во время брифинга заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"У нас сегодня идет преступное подавление СМИ, которые являются оппозиционными или которые просто выступают с критикой против действующей власти. То есть, закрывается рот, начиная от простых граждан, бизнесменам, отдельным структурам через незаконное принятие санкций в отношении украинских юридических и физических лиц, чего нельзя делать. У нас сегодня закрываются телевизионные каналы, отдельные сайты, интернет-издания. У нас идет борьба с инакомыслием – это преступные действия направленные на установление диктатуры и узурпации власти", - отметил политик.

Более того, добавил Медведчук, страна находится в тяжелейшем социально-экономическом кризисе, а также имеет сложнейшую ситуацию с правами граждан Украины.

"Я думаю, если власть не возьмет в руки, что называется, голову и не станет действовать в интересах людей и в соответствии с Конституцией, действующим законодательством, то все эти проблемы будут обостряться", - подчеркнул политик.

При этом Медведчук уточнил, что в случае приближения или со временем приближения к тем или иным выборам, которые будут через два или три года – ситуация будет еще ухудшаться, в том числе и для власти, если она не изменит своей политики.

"Если бы меня спросили насколько реально, что эта политика может поменяться у этой власти, я пока таких оснований для того, чтобы дать положительный прогноз не вижу", - подытожил он.