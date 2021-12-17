Голосование Украины в ООН 16 декабря по резолюции «Борьба с героизацией нацизма....» в очередной раз продемонстрировало аморальность политики официального Киева.

Как сообщает официальный сайт партии "ОПЗЖ" об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Парламентарий отметил, что в то время как Генеральная ассамблея ООН 130 голосами «за» поддержала инициированный Россией документ и лишь США и Украина выступили против его принятия.

«Вопреки мнению собственных граждан и принципам демократического общества, действуя вразрез с общепринятыми в цивилизованном мире этическими и моральными нормами, одна лишь Украина в который раз, послушно следуя линии Белого дома, присоединилась к США и проголосовала против принятия важнейшего документа, направленного на недопущение в современном мире нацизма, расизма, ксенофобии и других видов нетерпимости», – сказал Медведчук.

«Поражает то, что это оказалось допустимым для страны, понесшей многомиллионные человеческие потери и фактически разрушенной в период нацистской оккупации, для страны, чьи герои до последней капли крови, до последнего вздоха боролись с фашизмом на всем европейском континенте. Такая позиция Украины в ООН не может вызывать ничего, кроме чувства глубокого стыда и отвращения. До глубины души возмущают трусость и малодушие, продемонстрированные вчера на весь мир. И это в очередной раз подтверждает, что переписывание истории и навязывание украинцам новых героев из числа пособников нацизма и фашизма уже возведены в Украине в ранг государственной идеологии», – констатировал Медведчук.

«Разгул неонацистов и бесчинства фашиствующих группировок, полная вседозволенность национал-радикалов, насилие по отношению ко всем инакомыслящим, травля граждан по языковому, этническому, религиозному признакам и практика преследования политических оппонентов по сфабрикованным уголовным делам – вот реалии современной Украины. А власть не просто закрывает глаза на все эти преступления, она использует их в собственных интересах и даже выступает инициатором большинства из них, пытаясь запугать общество, устранить политических конкурентов и установить диктатуру в стране», – добавил Медведчук.

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» акцентировал внимание на том, что его позиция в этом вопросе остается принципиальной и последовательной.

«Героизация нацизма не просто недопустима – это преступление, которому нет и не может быть оправдания в современном мире. В данном случае преступление на государственном уровне, которое наносит огромный репутационный урон Украине и может иметь серьезные последствия в будущем. Ведь подыгрывание власти ультранационалистическим настроениям ведет к серьезному противостоянию в украинском обществе. А попытки выслужиться перед США и страх не выполнить хоть какое-то из указаний Вашингтона только усиливают зависимость Украины, окончательно уничтожают ее субъектность и суверенность», – резюмировал Виктор Медведчук.