Украинский политолог, аналитик, правозащитник Михаил Чаплыга рассказал о принципиальных изменениях во внешней политике Украины за прошедший год.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«Россия выставила жесткие дедлайны вместе с Европой нам по Минскому процессу, по Востоку. Это случилось месяц назад, когда началась истерия, что Россия нападет. Нападет ли Россия – вопрос другой. Но что мы понимаем под нападением? Если Россия раздала свои паспорта на территории ОРДЛО, если она приняла этих ватажков в правящую партию, и если она заводит деньги сюда, и она говорит: «Мы хотим четкого понимания, что дальше», - отмечает он.

Украина считает Минские договоренности неприемлемыми.

«Тогда Россия говорит: «Мы заводим открыто нашу администрацию». Это является прямым вторжением? Является. А люди представляли себе танки, самолеты, ракеты», - отмечает эксперт.

В то же время по результатам недавних опросов, которые проводились в США, главной угрозой считают не Россию.

«Россия на третьем месте. А Китай на первом. Соответственно, вся риторика США развернулась на Китай. Сейчас Америке важно с Россией договориться, чтобы не было союза с Китаем. Все! А Россия выкатывает свои геополитические интересы. Что интересует Россию в Украине? Уже ничего. Их не интересует экономика, их не интересует управление Киевом, их вообще ничего не интересует», - заключает Михаил Чаплыга.

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