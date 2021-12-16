Об этом, как пишет портал 112.ua, заявил журналист Михаил Ростовский. Материал публикуется, как мнение автора. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

Мир перевернулся вверх дном. Владимир Зеленский проиграл Петру Порошенко — правда, пока не на выборах, а в суде общественного мнения. По данным проведенного Киевским международным институтом социологии опроса граждан Украины об их электоральных предпочтениях, за партию Порошенко "Европейская солидарность" сегодня готовы отдать свои голоса 19,8% избирателей, а за партию Зеленского "Слуга народа" — 18,4%. Разрыв в 1,4% — это совсем немного. При желании эту цифру можно даже рассматривать не как разрыв, а как статистическую погрешность при опросе. Но эта статистическая погрешность вырастает до гигантского размера, если вспомнить, с каким счетом Зеленский разгромил Порошенко на последних президентских выборах.

Для тех, кто уже успел подзабыть результаты, которые Владимир Александрович выдал на-гора в апреле 2019 года, напоминаю. Второй тур выборов главы украинского государства: Зеленский — 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%. Иными словами, всего два года и восемь месяцев тому назад один Зеленский был круче трех Порошенко. А что мы имеем сегодня? Человек, который, если говорить об общественной поддержке, еще совсем недавно казался политическим колоссом, сегодня сдулся до размеров своего поверженного противника. Если это не олицетворение политического лузерства, то тогда я не знаю, что может считаться таким олицетворением. Но то, что Владимир Зеленский постепенно превращается в политического пигмея, — это не главный вывод, который можно сделать из опроса Киевского института социологии. Главный вывод еще более печален: украинские избиратели попали в заколдованный круг, выйти из которого им не дают.

В мемуарах сбежавшего за границу секретаря Сталина Бориса Бажанова среди прочих откровений можно найти и вот какой пассаж: "Я мало что могу вспомнить об этом XI съезде партии (1922 года), на котором я присутствовал, но ясно помню выступление Томского, члена политбюро и руководителя профсоюзов. Он говорил: "Нас упрекают за границей в том, что у нас режим одной партии. Это неверно. У нас много партий. Но, в отличие от заграницы, у нас одна партия — у власти, а остальные — в тюрьме". Зал ответил бурными аплодисментами".

Казалось бы, какое отношение эта история имеет к современной Украине? В парламенте этой страны, кроме "Слуги народа" Зеленского, представлены еще "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность" Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Голос" Юлии Клименко и еще несколько совсем мелких политических сил. Многопартийность в действии? Как бы не так! Выбор между Зеленским, Порошенко и Тимошенко равнозначен наличию альтернативы в виде трех пакетов скисшего молока. Чисто формально выбор есть. Один пакет скис вчера, второй — позавчера, третий — неделю назад. Налетайте, граждане, выбирайте! Наслаждайтесь богатством нашего политического ассортимента! А если, судари мои, вас что-то не устраивает, то это уже не наша проблема.

В чем смысл этой аллюзии? В том, что единственную реальную альтернативу нынешнему политическому курсу официального Киева предлагает "Оппозиционная платформа — За жизнь". Впрочем, сразу поправлюсь: слово "предлагает" — это лишь фигура речи. Предлагать этой политической силе ничего не дают. О какой свободе действий "Оппозиционной платформы" можно говорить, если глава ее политического совета Виктор Медведчук стал под откровенно надуманным предлогом объектом официальных обвинений в государственной измене и постоянно подвергается преследованиям

Одного из самых опытных и авторитетных политиков Украины пытаются уничтожить, убрать с политического поля. Это та же самая формула Томского — пусть в ее слегка припудренном варианте.

Но дело здесь, конечно, не только и не столько в личностях. Дело в том, что Украине наглухо закрывают выход из тупика. Нынешние проблемы страны только кажутся нерешаемыми. Можно их решить, очень даже можно. Для этого требуется всего-то ничего: перестать имитировать выполнение минских соглашений и начать их выполнять серьезно. Мне даже как-то неловко об этом писать. Уж слишком это напоминает известную шутку: ты уже десять лет подряд мечтаешь выиграть в лотерею — ну купи уж тогда, наконец, лотерейный билет!

Но не дают Украине купить лотерейный билет — даже несмотря на то, что это билет с гарантированным выигрышем. В это сложно поверить: политический алгоритм, который в случае своего неукоснительного выполнения позволит Украине осуществить реинтеграцию Донбасса, объявлен "дьявольскими происками". Возникает логичный вопрос: кто является настоящими врагами Украины? Может быть, те, кто заставляет ее постоянно бегать по кругу?

Грустно все это, очень грустно. Жалко Украину. Жалко украинских избирателей, которые, пожив при Порошенко, предпочли ему Зеленского, а пожив при Зеленском, поняли, что на фоне Владимира Александровича даже Петр Алексеевич не представляется теперь таким уж ужасным. В теории эта проблема решается очень просто: все пакеты прокисшего молока надо списать и выбросить. Некондиционный товар на полках должно сменить свежее молоко. Но как же далека эта теория от практики украинской политики — дальше, чем от Земли до Юпитера.