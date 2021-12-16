Россия нарастила свое военное присутствие на границе с Украиной и это стало ответом на введение Киевом санкций в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом идет речь в статье, опубликованной на сайте Вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA).



"После того, как Украина ввела санкции против Виктора Медведчука - одного из ее граждан, близкого союзника Путина и ключевой фигуры российского влияния - гнев Кремля проявился в виде резко возросшего российского военного присутствия", - говорится в материале.



Напомним, 20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.13:09