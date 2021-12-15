Об этом пишет портал 112 Украина со ссылкой на оригинал на сайте партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь".

Виктор Медведчук: Ну, вы знаете, инсайды – это очень сложная штука в Украине. Столько инсайдов, что даже нельзя характеризовать или формировать какое-то мнение об этом. Я могу сказать очень просто: да, разговор был между Байденом и Зеленским. Да, в этом разговоре, я уверен, Байден высказал позицию, что он готов помогать Украине и Зеленскому в реализации минских соглашений. Как это воспринято Зеленским? Могу сказать, исходя из сообщения пресс-службы президента Украины: прозвучало, что Байден согласился с тем, что необходимо вернуться к мирному урегулированию, подписанному 22 июля 2020 года, необходимо менять удерживаемых лиц, необходимо сегодня установить режим прекращения огня.

В сообщении нашей пресс-службы о минских соглашениях ‒ не очень. Если это так будет и на будущее, то это будет означать, что этот разговор для Украины в плане мирного урегулирования был абсолютно безрезультативным и власть не поняла, что ей надо делать. Не хотелось бы, но, к сожалению, такой вывод напрашивается.

Но больше нечем сегодня демонстрировать мощь украинской армии, чем тем, что нам помогают иностранные наши партнеры, которые дают списанную технику, поставляющуюся сегодня в Украину. И эта демонстрация, с одной стороны, – элемент внешнего управления, который введен очень прочно начиная с 2014 года. Сегодня уровень внешнего управления со стороны Европы, со стороны Вашингтона, со стороны Лондона зашкаливает. И поэтому подобная демонстрация – это лишний раз показать, насколько украинская власть, именно власть, благодарна этим иностранным партнерам и насколько мы укрепляем свою армию. Ведь люди не понимают, что это за техника, насколько она прибавляет в боеспособности и обороноспособности наших Вооруженных сил. А подобные шаги – это то, что может подействовать на сознание людей, будто идет укрепление армии и идет оно за счет наших партнеров, которые готовы это делать и которые помогают. Вот такое примитивное восприятие, которое может возникнуть у людей. И учитывая, что ничего другого продемонстрировать власть Зеленского не может, она демонстрирует то, что происходит: "За отсутствием гербовой пишем на простой". Вот здесь этот случай.

Ольга Волкова, ведущая: Задуматься о последствиях стоит и тем украинцам, которые хотят видеть свою страну в НАТО. Такое мнение в эксклюзивном интервью "Звезде" выразил лидер украинской "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, который находится в Киеве под круглосуточным домашним арестом.

Виктор Медведчук: Это не только можно воспринимать серьезно, но и надо воспринимать серьезно. Речь о таких возможностях, которые ухудшат ситуацию в Украине, ‒ я имею в виду вступление в НАТО. Это с одной стороны. А с другой стороны, это, может быть, идет нагнетание ситуации для того, чтобы использовать как переговорную позицию: переговорную позицию для Зеленского, переговорную позицию с Западом, переговорную позицию с Россией.

Но в любом случае, когда мы говорим по поводу НАТО и возможности того, что Украина когда-то может быть принята в НАТО, то власти Украины и в первую очередь люди, граждане Украины должны понимать, что тогда Украина действительно может стать вот этой площадкой в противостоянии.