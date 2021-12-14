Контрабанду и теневые схемы в Украине покрывают группы людей, близкие к власти, поэтому необходима политическая воля, чтобы переломить ситуацию.

Об этом заявил Сопредседатель Таможенного комитета Европейской бизнес ассоциации (ЕВА), генеральный директор LAMARIN LCC Александр Лазарев на форуме, посвященном детенизации украинской экономики, пишет Главком.

«Без тотальной фискализации, без аналитического подхода к разматыванию цепочки целиком контрабанда непобедима. То есть, нельзя бороться только с контрабандой импорта. Нужно рассматривать всю эту проблему сверху. Потому что, если есть импорт – значит, есть недоплата. Значит, есть незаконные валютные операции. И кто-то этот кэш аккумулирует», - рассказал Лазарев.

По его словам, покрывают контрабанду группы влияния, имеющие выход на власть, и пока у власти не будет политической воли изменить ситуацию, контрабанда будет процветать.

«Все эти люди друг друга знают. Все понимают, как это работает, но просто нет политической воли для этой борьбы… Пока несколько групп влияния, которые контролируют этот процесс целиком, не будут из тени выведены на свет - мы будем бороться вечно», - подчеркнул Лазарев.

Ранее народный депутат, член парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина заявляла, что из-за «скруток» НДС бюджет ежегодно недополучает более 60 млрд грн, и у власти есть реальная возможность остановить их уже через несколько месяцев.

В то же время заместитель директора по представительству интересов компаний – членов Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) Светлана Михайловская заявила, что власть должна работать над уменьшением налогового давления на бизнес, а не повышать его, как это сделали принятием законопроекта 5600, иначе предприятия и дальше будут уходить в «тень».