Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук был и остается главным связующим звеном между Россией и Украиной, поэтому репрессии против него - большая ошибка украинских властей. Об этом пишет итальянское издание Lanterna, комментируя переговоры между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным в отношении Украины, сообщает сайт 112.

Журналисты напоминают, что президент Владимир Зеленский, в начале своей каденции пытался идти на сближение с Россией, но позже изменил свое отношение.

"С февраля 2020 года он полностью изменил свое отношение: наложил санкции на Виктора Медведчука, лидера главной оппозиционной партии страны, друга Путина. Он был и остается главным связующим звеном между Россией и ее интересами на Украине, поэтому его исключение из политической сцены было большой потерей, а также оскорблением", - говорится в публикации.