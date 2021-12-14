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Вероятность большой войны между Российской Федерацией и Украиной является нулевой. Такое мнение на фоне заявлений о наращивании сил на границах высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью телеканалу "Россия-24".

"Знаете, я ее оцениваю как нулевую ‒ вероятность большой войны. Потому что то, что делается с украинской стороны в том плане, который вы в том числе охарактеризовали и перечислили, это делается, я уверен, с одной целью: отвлечь внимание граждан Украины от тех проблем, от той вопиющей, критической ситуации, которая сложилась в экономике, в социальной сфере, в политике", - отметил лидер украинской оппозиции.

При этом Виктор Медведчук подчеркнул, что власти нужно отвлечь внимание сограждан от жилищно-коммунальных тарифов, цен на товары, от того, что в стране нет рабочих мест.

"Надо отвлечь внимание от тех проблем, которыми живут люди. Ну, конечно же, если готовится большая война, как это прозвучало в вашем вопросе, то надо готовиться к большой войне! И власти это удобно. Забыли про все: ну какой газ, какой хлеб, какие продукты, если война идет большая. Надо же думать об этом. И вот таким образом ‒ примитивно, ограниченно ‒ отвлекается внимание, вот единственная цель", - уточнил он.

По словам Медведчука, украинские власти сами даже не верят ни в какую большую войну между РФ и Украиной.

"Они это хорошо понимают, осознают. Но делают это действительно для того, чтобы загрузить по полной мозги и сознание людей ‒ они должны сегодня быть на другой волне. Не на волне критики и претензий к власти, а на волне чего-то страшного, чего-то непонятного, чего-то ужасного. Вот почему все это делается", - подытожил он.

Напомним, ранее западные СМИ заявили о наращивании российских войск на границе с Украиной, хотя в Минобороны последней эту информацию опровергли.

Как известно, президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.