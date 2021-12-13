Об этом пишет в своем блоге на сайте 112 журналист Владимир Скачко.

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"Саммит за демократию", который инициирован лично президентом США Джо Байденом и 9-10 декабря 2021 года проводился в режиме видеоконференции, должен был, по идее, стать триумфом и для всего режима президента Украины Владимира Зеленского, и для него лично.

Ещё бы! Их как бы признали демократами. Перед всем миром. Но ничем саммит не стал. Как там пел недавно умерший Александр Градский, "сколь ни рисуй себя с великими — не станешь лучше рисовать".

Так и здесь. Сам Байден о назначении саммита сказал: "Это собрание я задумывал давно по одной простой причине. Перед лицом постоянных беспокоящих нас вызовов демократии и всеобщим правам человека по всему миру демократия нуждается в тех, кто её будет отстаивать. Я хотел принять этот саммит, потому что здесь, в США, мы не хуже других знаем, что возобновление нашей демократии и укрепление демократических институтов требует постоянных усилий".

Но вот американская газета Washington Post прямо и недвусмысленно указала на главную проблему саммита: он разделил мир на "своих" и "чужих", чем самым закрепил новый виток холодной войны в новых условиях и вызвал недовольство США в тех странах, которые были фактически признаны "демократами". "Составляя список приглашённых, который, кажется, делит мир на "хороших и плохих ребят", — несмотря на решительное отрицание Белым домом каких-либо подобных намерений, — администрация (Байдена, — авт.) вызвала напряжённость и гнев в различных странах", — написало издание.

А среди неприглашённых, между прочим, — Россия, Турция, Венгрия и, на минуточку, Китай. И если Китай и Россия — это враги, с которыми как бы можно не особо церемониться, то Турция и Венгрия — это сочлены США по НАТО, где все решения принимаются консенсусом. И если Анкара и Будапешт когда-либо захотят отомстить Вашингтону за неприглашение и не поддержать его какую-либо инициативу, то кто от этого выиграет? Вот то-то же, прямо и тревожно говорят американские журналисты.

А США, между прочим, предстоят непростые переговоры в НАТО. По поводу того, давать или не давать России письменные гарантии нераспространения на Украину, как того потребовал от Байдена российский президент Владимир Путин. Впрочем, может быть, Байден, учитывая всё то же консенсусное принятие решений в НАТО, нарочно и дразнит отдельных его членов, чтобы Путин не получил положительный ответ на свой запрос. Байден типа всегда может сказать: дескать, я хотел, а вот отдельные члены НАТО против.

Однако, с другой стороны, есть и консенсусная обратка: раздражение Украиной Венгрии уже приводит к тому, что Будапешт тормозит все евроинтеграционные устремления Украины по части НАТО. Так что тут счёт — 1:1. Но проигравшая, увы, нынешняя Украина Зеленского, которая буквально из несвежих шароваров выскакивает, чтобы подчеркнуть свою ментальную "НАТОвость" и врождённую "европейскость".

На этом вот фоне и вернёмся к "Саммиту за демократию". И в администрации Байдена, и в Офисе президента (ОПУ) Зеленского не особо и скрывали, что приглашение Украины к саммиту — дело чисто ритуально-символическое. Мол, "демократический" мир с Украиной, а она — в его рядах, всё, можно расслабляться и получать удовольствие. Если получится, конечно, и будет от чего.

Поводов же для удовольствия откровенно мало, а если честно, то нет совсем. Зеленского пригласили подключиться в режиме онлайн, но слова не дали и даже не планировали давать изначально. В отличие от той же молдавской президентши Майи Санду или — это класс! — от самопровозглашённой котлет-президента Белоруссии Светланы Тихановской.

Не получается разжиться и деньгами, желательно на шару, что вообще в Украине считается успехом любого международного мероприятия. Как сообщил "телеграмный" политолог-американист Малек Дудаков, "совпадение во времени с заявлениями США об "угрозе нападения России на Украину", говорят эксперты, как бы повышает важность, возможно, главного в этом году мероприятия Байдена, под который выделяют бюджет в 420 млн долл. на "развитие демократических институтов и борьбу с коррупцией". И продолжил: "В масштабах планеты это капля в море, и она показывает, что саммит носит именно символический характер, нежели практический".

Нет, если что-то Украине перепадёт из этих 420 "лямов", то, чтобы украсть в свой карман, этого хватит. Но вот в масштабах Украины это пшик.

Кроме того, заявленный саммит официально посвящён трём главным и ключевым темам — защите от авторитаризма, борьбе с коррупцией и продвижению прав человека. И вот тут для постмайданной Украины Зеленского и есть главная засада, если хотите, зрада. Ни в одном из указанных направлений Украина не преуспела. Вообще от слова "совсем".

Во-первых, в Украине семимильно утверждается, как бы это сказать помягче, авторитаризм без авторитета. Идёт усиленная и активная узурпация власти президентом Зеленским, который никаким авторитетом в стране не пользуется. Наоборот — его уже ненавидит людей больше, чем любит. И тем более — любили, когда в 2019 году за него голосовали, чтобы только убрать от "корыта" его предшественника Петра Порошенко.

И люди "президента-барыгу" и "ястреба войны" убрали, но Зеленский за два с половиной года не просто стал "Порошенко №2", но и практически во всём превзошёл оригинал. И теперь его и ненавидят больше, чем Порошенко. А на "барыгу" даже некоторые внешние кураторы смотрят, как на аппарат реванша и обратного "ченча" — Зеленского на Порошенко, который хоть и вор, но всё же более опытный и хоть что-то умеющий.

Но Зеленский при помощи своего ОПУ и Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) уже подмял под себя парламент и правительство. И сейчас усиленно подминает судебную власть. Причём попирает Конституцию и законы страны аж бегом. Это чистый авторитаризм, ведущий к диктатуре. Точнее, учитывая никчёмность личности "авторитета" (то есть Зеленского), — к эрзац-диктатуре. Но тяжёлой по последствиям, смрадной по духу и жёсткой по методам.

Во-вторых, о какой "борьбе с коррупцией в Украине может идти речь, если даже президента (что Порошенко, что Зеленского) уличили в неуплате налогов, благодаря наличию офшорных каналов. А в день открытия "Саммита за демократию" в Украине проходила конференция "Семь лет антикоррупционной реформы", приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией. Она фактически и констатировала: с коррупцией борются, но в основном по принципу "не можешь побороть — возглавь". И именно поэтому временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин на указанной конференции потребовала от Зеленского принять новую антикоррупционную стратегию и до конца 2021 года завершить конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Эта САП наряду с Нацагентством по предотвращению коррупции (НАПК), Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) является важнейшим звеном всей антикоррупционной системы. Её создавали США для тотального контроля над укро-элитой на всех этапах процесса. НАПК выявляет коррупционеров, НАБУ расследует их богомерзкую работу, а САП поддерживает обвинения в коррупции в ВАКС.

Но в Украине эта вертикаль намеренно разрушена именно властями, которые поняли, кого будут садить в первую очередь, если они ослушаются кураторов. И в Украине уже с августа 2020 года нет руководителя САП, потому что прежний её глава Назар Холодницкий был уволен с должности за... коррупцию. И Зеленский ещё в октябре текущего года, когда спецкомиссия не смогла отобрать кандидата на пост главы САП, пообещал, что всё будет сделано до конца года. Но ничего не сделано, и Квин напоминает ему об этом. А генпрокурор Ирина Венедиктова в тот же день отчиталась, как она борется с коррупцией. "За прошлый год у нас было осуждено 620 коррупционеров. А в этом году их количество увеличилось на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года и составляет более 350", — сказала бодро она, даже не задумываясь над тем, что невольно раскрывает масштабы коррупции.

Ну и наконец, в-третьих, в современной Украине Зеленского и речи не может быть о соблюдении прав человека или о равенстве людей перед законом. Незаконно и неконституционно в Украине "зачищают" всех, кто так или иначе неугоден режиму. Более того, людей не просто садят в тюрьму или выдавливают из страны, но и отбирают у них имущество в лучших традициях "раскулачивания", которое практиковали большевики в 30-х годах прошлого века в СССР. Называется это сейчас в Украине "деолигархизация".

Ну а неконституционная зачистка одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, его собственности и трёх телеканалов — это уже классика жанра в Украине, на которую указали не только правозащитники из самых разных структур, но также и ОБСЕ, Совет Европы, Европарламент и даже ООН. Но с режима Зеленского — как с гуся вода, он уверен, что ворон ворону глаз не выклюет. Особенно если "птичка" выполняет заказ кураторов.

А зачистка оппозиции в Украине — это и есть заказ кураторов. Может быть, Зеленский именно символично и попал на "Саммит за демократию", потому что выполнял недемократические заказы кураторов и делал это под видом "защиты демократии". Так оно, похоже, и есть.

Ну а какие гигантские и масштабные нарушения прав человека есть в зоне гражданской войны в Донбассе, и говорить не приходится. Президент Путин разгул русофобии по всей Украине и особенно в зоне АТО/ООС уже назвал геноцидом русских". А где геноцид, какое уж там соблюдение прав человека! А геноцид в Донбассе имеется в чистом виде. Чего стоят обещания Порошенко жителям мятежных регионов, что их дети будут жить в подвалах. Или призывы самого Зеленского к русским Донбасса уезжать с Украины в Россию, если они не согласны с проводимой политикой.

Но, повторюсь, Украину приглашают на саммиты и даже числят среди демократов, потому что, как пелось в одной популярной ранее песне, все привыкают к несовпаденью. И политической целесообразности. И двойным морали и стандартам в оценке нарушений. Вот и спрашивается, а где же в таком случае тут демократия? Вопрос, что называется, завис, а ответа нет вовсе. Но Зеленский доволен — его самолюбие потешили, как всегда, за счёт демоса...

Владимир Скачко