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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук назвал мир в Украине, которого граждане ждут уже восемь лет, главным вопросом. Об этом он рассказал в эфире телеканала "UrkLive".

"Вопрос в том, чтобы в Украину пришел мир. Вопрос в том, чтобы достичь мирного урегулирования. Вопрос в том, чтобы прекратились жертвы, которые, к сожалению, имеют место, в том числе, и среди мирного населения, чтобы прекратились разрушения инфраструктуры на востоке Украины и мы добились долгожданного мира - мира, который ждут сегодня наши граждане уже восемь лет. Вот, что является самым главным", - подчеркнул Виктор Медведчук.

Также он отметил важность переговоров президентов Украины и России для установления этого мира.

"Если вы заметили, я об этом говорю постоянно. И я сторонник того, что должны быть прямые переговоры между президентами наших стран, Украины и России. Я сторонник того, что должны быть переговоры на высшем уровне с представителями Донецка и Луганска. Да, они должны быть, без этого нельзя принести мир в Украину. Да, надо договариваться, потому что дипломатический путь мирного урегулирования - это единственный возможный путь, это единственный путь, который может привести к миру", - указал оппозиционный политик.

Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский для восстановления мира на Донбассе должен вести переговоры не только с Россией, но и с Донецком и Луганском.

"Да, ради мира надо сделать всё. В том числе, и диалог с Россией, диалог с Донецком и Луганском", - подчеркнул Медведчук.