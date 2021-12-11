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Благотворительный фонд юриста Андрея Портнова, против которого вчера ввели санкции Соединенные штаты Америки, занимался исключительно закупкой оборудования для украинских больниц в момент начала пандемии коронавируса в 2020 году.

Это следует из выписки по исходящим платежам фонда, которую предоставили в организации по запросу "Страны".

Как видно в документах, практически все траты состояли или из средств, которые выделялись на противодействие пандемии – закупка медоборудования, защитных средств для врачей, препаратов и подобного.

Получателями денег числились целый ряд больниц в таких городах: Киев, Житомир, Черновцы, Луцк, Ивано-Франковск, Винница, Тернополь, Лисичанск, Харьков, Ирпень, Краматорск, Северодонецк и ряд населенных пунктов из регионов страны.

Даты трат и суммы:

20 марта - 2 687 918 грн;

23 марта - 3 748 161 грн

24 марта - 220 001,50 грн;

25 марта - 2 180 015 грн;

26 марта - 689 914,50 грн;

27 марта - 600 004,50 грн;

30 марта - 250 001,50 грн;

1 апреля - 900 006,00 грн;

2 апреля - 1 860 116,50 грн;

7 и 10 апреля - 200 001,50 грн

Всего менее, чем за три недели, Фондом было отправлено денег в медучреждения на сумму более 13 млн грн. После этих дат исходящие платежи фонда состояли исключительно из комиссий банка.

Таким образом получается, что американцы ввели санкции против Благотворительного фонда, который занимался исключительно закупками для больниц в самом начале пандемии, когда клиники испытывали острую нехватку всего необходимого для борьбы с ковидом.