Политический аналитик Михаил Чаплыга поразмыслил над мировым кризисом и ситуацией в Украине.

Об этом он сказал в программе " а как на самом деле?» с Мирославой Бобровской.

Как говорит Михаил Чаплыга, повсеместно в мире сейчас продолжается кризис. "Соответственно, кораблестроение на нуле, люди куда-то разбегаются, рабочие места пропадают. Во всем мире кризис. Авиастроение на нуле... а рабочие места не надо терять. Что делать? Итак, Украина берет на себя полтора ярда долгов, и вуаля – верфи в Британии работают», - констатирует он.

В таком случае, говорит аналитик, кажется, что кризис коснулся всех, кроме Украины, ведь он может позволить себе закупать новые корабли и самолеты. На самом деле, объясняет Михаил Чаплыга это не США предоставили Украине военную помощь в 300 млн долларов, а Украина помогла американцам на сумму в 300 млн.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, что все крупные геополитические игроки имеют свои интересы.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга объяснил, как западным корпорациям удается нажиться на Украине.