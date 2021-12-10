Член Политсовета партии «Держава», доктор политических наук Александр Семченко считает Государственный бюджет Украины, принятый нардепами, асоциальным и не ориентированным на человека.
Об этом он рассказал в программе «По делу» с Любовью Завальнюк на канале MY.UA.
«Если подходить глобально к цифрам, которые Владимир Зеленский перед принятием рассказывал: что у нас ВВП достиг рекордных показателей и так далее – то это неправда. Да, по сравнению с 2013 годом цифры в долларах сопоставимы. Но давайте не забывать, что только в 2021 году инфляция в долларовой зоне, в Соединенных Штатах Америки, превысила рекордные шесть процентов. За эти восемь лет, прошедшие с 2013 года, доллар обесценился в два, а то и в два с половиной раза. Соответственно, те 180 миллиардов долларов, которые были в 2013 году – это не те 190 миллиардов долларов, которые нам сейчас обещают на 2022 год», - отмечает он.
Но главная проблема, по словам эксперта, заключается в том, что у государства отсутствует задача развития.
«Мы не видим даже попытки эту задачу развития прописать в бюджете. Также отсутствует задача – защитить свое население. Взять, например, показатель тарифов, который вырос в разы. И если Зеленский так любит сравнивать ситуацию с 2013 годом, то по отдельным показателям в 10, 12, 14 раз выросли тарифы. В частности, тарифы по газу. Когда в 2013 году они составляли 70 копеек с транспортировкой, а сейчас восемь гривен без транспортировки. Транспортировка, в зависимости от региона, колеблется от полугривны в Киеве до пяти гривен в некоторых регионах», - рассказывает эксперт.
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