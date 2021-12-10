Политическая партия "Держава" отреагировала на санкции Соединенных Штатов Америки в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого и юриста Андрея Портнова.
Об этом говорится на сайте партии "Держава".
"Политическая партия "Держава" осуждает введение внесудебных санкций США в отношении граждан Украины, главы Конституционного суда Александра Тупицкого, его жены и юриста Андрея Портнова", - говорится в сообщении.
По словам главы партии "Держава" Дмитрия Васильца, если такая политика США по отношению к Украине продолжится, то это будет иметь последствия.
Добавим, что вчера, 9 декабря, Государственный департамент США ввел санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, а правительство США ввело санкции против бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.
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Известно, что против Александра Тупицкого санкции ввели "за значительные коррупционные действия, в частности, получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе". Андрея Портнова же внесли в так называемый "список Магнитского", в который включают высокопоставленных чиновников, причастных к масштабной коррупции.
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